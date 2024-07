Infecciones respiratorias aumentan en el Beni; Covid-19 e influenza se mantienen estables

Las infecciones respiratorias en la última semana muestran un ascenso de 500 casos, siendo los más afectados los menores de cero a 18 años, aunque la población en general también suma esta cantidad de afectados, informó Marco Antonio Castro, responsable de epidemiología del Sedes Beni.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

«Los reportes epidemiológicos dan cuenta de un crecimiento de casos de infecciones respiratorias o gripe común, teniendo sorprendentemente una cantidad estable de influenza y un solo caso de Covid de la variante Ómicron», detalló.

Dijo que en los casos de influenza se mantienen 70 personas afectadas, y con el nuevo caso de Covid se tienen registrados este año ya 3 casos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Manifestó que el crecimiento de casos tanto de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) como influenza y Covid dependen del clima y la prevención que asuma la ciudadanía.

Aseveró que, si bien el clima mejora, no se descartan más casos ya que los descensos de temperatura se agudizan en horas de la noche y madrugada.

Consideró que la ampliación del descanso pedagógico servirá de escudo contra las enfermedades respiratorias. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el Covid, influenza y otros virus circulan y podrían afectar en cualquier momento con un repunte de casos.

Advirtió que este panorama no se descarta, más aún cuando la gente no está asumiendo con responsabilidad y seriedad estos casos, ya que descuida las medidas de bioseguridad y no se está vacunando como se espera, entre otros factores de riesgo.

Consideró que, si bien se tiene un lento crecimiento de casos de resfriados, la población debe mantenerse alerta con las medidas de seguridad y la vacunación para evitar cualquier repunte de enfermos por estos males.

Pidió a la población mantener las medidas de bioseguridad que se promueven desde la pandemia de Covid-19 y que fueron reafirmadas en enero de este año, por lo que se deben seguir aplicando en poblaciones vulnerables.

Enfatizó que se debe evitar la exposición al frío abrigándose; asimismo, se deben prevenir las complicaciones con la vacunación ya que la afluencia a los puntos de vacunación aún no es satisfactoria.