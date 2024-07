Irán considera a EE.UU. cómplice del asesinato del líder de Hamás

Fuente: https://actualidad.rt.com

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní calificó el miércoles al Gobierno estadounidense de cómplice de Israel en el asesinato de Ismail Haniya, líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás, por su acrónimo en árabe).

Según Teherán, el principal objetivo del ataque contra el jefe del politburó de Hamás es aumentar la inestabilidad en Oriente Próximo. Según el organismo, este asesinato «es otra prueba de la naturaleza terrorista y un signo de la naturaleza agresiva y transgresora de la ley de la mafia criminal que gobierna la tierra palestina ocupada».

«Este acto terrorista no solo constituye una violación flagrante de los principios y normas del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, sino también una grave amenaza para la paz y la seguridad regionales e internacionales», agrega el comunicado del ministerio.

«Como partidario y cómplice del régimen sionista en la continuación de la ocupación y el genocidio de los palestinos, el Gobierno estadounidense es responsable de cometer este atroz acto de terrorismo», concluye la Cancillería.

Ismail Haniya fue asesinado en la mañana de este miércoles en un ataque perpetrado contra su residencia en Teherán. Haniya se encontraba en la capital del país persa para participar en la investidura del presidente electo, Masoud Pezeshkian, que se celebró el martes.

Amichay Eliyahu, actual ministro de Patrimonio de Israel, compartió un mensaje en su cuenta oficial de la red social X a los pocos minutos de conocerse la noticia. «Este es el camino correcto para limpiar el mundo de esta inmundicia. No más acuerdos imaginarios de ‘paz’/rendición, no más piedad para estos mortales», escribió. Sin embargo, Israel no se pronunció oficialmente al respecto ni asumió la responsabilidad por el ataque.

Haniya, de 62 años, ocupó el cargo de primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina entre los años 2006 y 2014. De 2014 a 2017 fue el jefe de Hamás en la Franja de Gaza, tras lo cual se convirtió en presidente del buró político de dicha organización.