Isabel Pantoja, ingresada de urgencia: «Es algo más serio de lo que parece»

Fuente: https://www.marca.com

Isabel Pantoja es una de las personalidades más reconocidas de este país. Todo lo que hace la cantante siempre la mantiene en el foco de la información mediática. Normalmente, desde hace unos tiempos, esa información que la mantiene en el centro suele ser polémica. Son varios los problemas que han azotado a la artista durante estos años.

Hoy en día, donde mantienen los medios de comunicación, su centro de atención es en la relación con sus hijos, sobre todo con Kiko Rivera, con el cual lleva ya confrontada desde hace un tiempo. La cantante no pierde oportunidad durante sus conciertos para dejar algún que otro mensaje a los familiares que ya no se encuentran a su lado.

Como también hizo en una ocasión sobre un escenario, pero al contrario, donde se acordó de su sobrina, su ojito derecho, Anabel Pantoja. Isabel dejó posiblemente uno de los momentazos cuando reveló el género del bebé de Anabel, todo esto involuntariamente.

Aunque debido a las informaciones reveladas por el programa de Telecinco, ‘Así es la vida’, la cantante no está pasando por su mejor momento de salud en estos momentos, y dio un pequeño susto a todos sus seguidores.

Desde ‘Así es la vida’ dieron la información del ingreso de Isabel Pantoja

Al parecer, Isabel Pantoja fue ingresada de urgencia en la madrugada del jueves al viernes, 5 de junio. Esta noticia no saltó a los medios, pero su se supo después debido a las informaciones del programa de Mediaset que: «Los médicos han valorado si intervenirla quirúrgicamente o no y han decidido no hacer la operación».

Antonio Montero, reportero del programa comentó que: «Es algo más serio de lo que parece». Además, añadió «Una fuente cercana nos asegura que tiene programada una operación que sí va a realizarse».

Un ingreso que se suma a sus problemas de salud por los que canceló un concierto en Valladolid el pasado 29 de junio y en Tenerife el 24 de abril.