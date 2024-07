Jefe de bancada de Creemos pide que la reunión para definir rumbo de las judiciales sea de cara al país

Henry Montero pedirá a Choquehuanca la promulgación de la Ley 075 para cesar el mandato de los actuales magistrados del Órgano Judicial

Boris Bueno Camacho / La Paz

El senador Henry Montero, jefe de bancada de Creemos, confirmó la asistencia de los asambleístas de esa agrupación en la reunión convocada por el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que se efectuará la tarde de este lunes en instalaciones de la Vicepresidencia del Estado para analizar y definir el rumbo del proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales actualmente paralizado por orden de una Sala Constitucional.

Sin embargo, el asambleísta dijo que una de las primeras condiciones planteadas por esa organización política es que la cita no se efectúe ‘entre cuatro paredes’ y se permita la presencia de los medios de comunicación en toda la reunión para que registren los pormenores y las conclusiones de dicho acto, ya que el pueblo boliviano debe conocer a ciencia cierta lo acontecido en ella.

El jefe de bancada de Creemos. Henry Montero. Foto: captura pantalla

“Hemos confirmado nuestra presencia a la cita convocada por Choquehuanca para analizar y ver sobre todo el tema de las elecciones judiciales, pero quiero manifestar que la primera posición que ha planteado Creemos es que no sea entre cuatro paredes y que la participación de la prensa es muy importante para que puedan reflejar las diferentes posiciones y lo que realmente sucede en estas reuniones de cara al país”, expresó.

Asimismo, recordó que otra de las posiciones que será esgrimida por esa agrupación es sobre la necesidad de la promulgación de la Ley 075 para cesar a los magistrados del Órgano Judicial, que debe ser hecha por Choquehuanca ante la negativa del presidente Luis Arce y habida cuenta de que pasaron más de diez días desde la remisión del instrumento legal al Órgano Ejecutivo.

“El presidente no ha promulgado la ley 075 y ante la no promulgación después de 10 días quien debe promulgar es la Asamblea Legislativa a la cabeza de Choquehuanca y esperemos que lo haga, ese es su rol constitucional y esos son los temas que debemos tratar. Esperemos que estas instancias de diálogo tengan un fruto y ese fruto sea la toma de decisiones, está en manos de él y esperemos que el señor Choquehuanca pueda tomar una determinación de promulgar esa ley y que no se pueda paralizar las elecciones judiciales”, afirmó.

Otro de los temas que será abordado por las fuerzas con representación parlamentaria es la eliminación de las elecciones primarias, que fue acordado por la mayoría de los frentes políticos nacionales en el encuentro del pasado miércoles en el Tribunal Supremo Electoral (TSE); sin embargo, el documento conclusivo no fue suscrito por el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, quien condicionó su firma al reconocimiento del congreso de Lauca Ñ, o la prórroga del mandato de los jefes actuales de los partidos políticos.

“Lo que Evo Morales planteó dentro del Tribunal Electoral es un chantaje, decir si no hay primarias se está vulnerando la democratización interna de los partidos políticos; en contrapartida dice aceptar que no haya primarias, pero acepten mi congreso de Lauca Ñ y acéptenme a mí como presidente del MAS; nosotros no tenemos vela en ese entierro, el MAS tiene que solucionar sus problemas y lo que se debe hacer es garantizar las elecciones del 2025 independientemente de lo que plantee Evo Morales, o su chantaje, o las amenazas”, enfatizó.