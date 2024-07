JJ. OO París 2024 se disculpa con quienes se ofendieron por escena que evocó La Última Cena en la inauguración: «No hubo intención»

La portavoz de la organización, Anne Descamps, aseguró que lo que se intentó fue «celebrar la tolerancia comunitaria». En tanto, el director artístico de la ceremonia realizada el viernes, Thomas Jolly, sostuvo que su objetivo era «enviar un mensaje de amor, un mensaje de inclusión».

Fuente: https://www.emol.com

Los organizadores de los Juegos Olímpicos París 2024 se disculparon este domingo con cualquiera que se haya sentido ofendido por una escena que evocó «La Última Cena», de Leonardo da Vinci, durante ceremonia de inauguración del viernes. La pintura de Da Vinci representa el momento en que Jesucristo declaró que un apóstol lo traicionaría. La escena titulada «Festividad», presentó a la DJ y productora Barbara Butch, un ícono LGBTQ+, flanqueada por artistas drag y bailarines.

Los conservadores religiosos de todo el mundo condenaron el segmento, y la Conferencia Episcopal Francesa deploró las «escenas de burla» para el cristianismo, un sentimiento del que hizo eco la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova.

La Comunión Anglicana en Egipto expresó su «profundo pesar» y dijo que la ceremonia podría hacer que el COI «pierda su identidad deportiva distintiva y su mensaje humanitario». Por su parte, la Conferencia Episcopal Española expresó que «todos los cristianos de todos los continentes se han visto heridos por el exceso y la provocación de determinadas escenas».

En Chile también hubo reacciones. «Me duele y decepciona la parodia grotesca de lo más sagrado que tenemos los católicos, la Eucaristía», declaró el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, a través de X.

«La intolerancia de los ‘tolerantes’ no tiene límite. Así no se construye una sociedad fraterna. Fuimos testigos del nihilismo en su máxima expresión», agregó.

Ante las críticas, el director artístico de la ceremonia, Thomas Jolly, señaló que el objetivo era celebrar la diversidad, y rendir homenaje a la fiesta y la gastronomía francesa. En tanto, la portavoz de París 2024, Anne Descamps, fue consultada sobre las protestas durante una conferencia de prensa del Comité Olímpico Internacional el domingo.

«Claramente, nunca hubo la intención de mostrar falta de respeto a ningún grupo religioso. Al contrario, creo que (con) Thomas Jolly, realmente intentamos celebrar la tolerancia comunitaria», dijo Descamps. «Al observar el resultado de las encuestas, creemos que este objetivo se logró. Si la gente se ha sentido ofendida, por supuesto, lo lamentamos mucho, mucho», agregó.

Jolly explicó sus intenciones a The Associated Press después de la ceremonia. «Mi deseo no es ser subversivo, ni burlarme ni escandalizar», dijo el director artístico. «Sobre todo, quería enviar un mensaje de amor, un mensaje de inclusión y para nada dividir», añadió. Asimismo, aseguró que la última cena no fue su inspiración.

«La idea era más bien hacer un gran festival pagano conectado con los dioses del Olimpo… Olympus… Olimpismo», explicó a la cadena de televisión BFMTV.