Joe Biden habló tras abandonar la carrera electoral: «La defensa de la democracia es más importante que cualquier título»

Fuente: infobae.com

El presidente estadounidense Joe Biden brindó este miércoles un discurso desde su oficina en la Casa Blanca, apenas tres días después de anunciar su baja de las elecciones de noviembre. Su aparición, que estuvo minuciosamente planificada, buscando destacar los éxitos de su gestión para fortalecer su legado y apoyar a la vicepresidente, Kamala Harris, su elegida para seguir en la carrera.

“La defensa de la democracia es más importante que cualquier título”, dijo al inicio. “Saco fuerzas, y encuentro alegría, trabajando Para el pueblo estadounidense. Pero esta sagrada tarea de perfeccionar nuestra Unión no se trata de mí. Se trata de ustedes. De sus familias. De su futuro. Se trata de ‘Nosotros, el Pueblo’”, insistió.

Es por ello, continuó, que decidió bajarse de la carrera presidencial el pasado domingo, dejando el lugar para su vicepresidente, Kamala Harris. “He decidido que la mejor manera de avanzar es pasar la antorcha a una nueva generación. Es la mejor manera de unir a nuestra nación”, dijo. Sin embargo, en los seis meses restantes, explicó “me enfocaré en seguir ejerciendo como presidente y seguiré trabajando para que Estados Unidos siga siendo fuerte”.

Entre ello, mencionó, por ejemplo, la reducción de los costes para las familias trabajadoras el crecimiento de la economía, la defensa de las libertades personales y los derechos civiles, desde el derecho al voto hasta el derecho a elegir.

U.S. President Joe Biden addresses the nation from the Oval Office of the White House in Washington, Wednesday, July 24, 2024, about his decision to drop his Democratic presidential reelection bid. Evan Vucci/Pool via REUTERS