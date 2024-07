Joe Biden: la política no debería ser «un campo de muerte»

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó este domingo (14.07.2024) a «bajar la temperatura» de la política tras el intento de asesinato contra el exgobernante Donald Trump en plena campaña electoral.

En un mensaje a la nación, el presidente demócrata -de 81 años, y candidato a la reelección en los comicios del 5 de noviembre de 2024 frente al republicano Trump- dijo este domingo que la política no debería ser «un campo de la muerte».

Las elecciones, afirmó Biden, serán un «período de prueba» tras el intento de acabar con la vida del expresidente en un acto electoral en Butler, Pensilvania, en el que resultó herido en una oreja.

«La unidad es el objetivo más difícil de alcanzar de todos, pero nada es más importante que eso en este momento», señaló Biden en breves declaraciones desde la Casa Blanca. El presidente llamó por teléfono a su rival -al que durante la campaña ha acusado de ser una amenaza para la democracia- para interesarse por su estado.

Trump, de 78 años, también publicó en su plataforma Truth Social un mensaje similar: «En este momento, es más importante que nunca que permanezcamos unidos (…) fuertes y determinados e impidiendo que la maldad gane». Aseguró que «sólo Dios impidió que ocurriera lo impensable», sobre lo cerca que estuvo de su cabeza la bala disparada por Thomas Matthew Crooks, de 20 años.

Ante las críticas y la incomprensión de que algo así haya podido ocurrir en medio del fuerte dispositivo de seguridad del Servicio Secreto que protege a gobernantes y expresidentes, Biden sostuvo que había ordenado una revisión completa de la seguridad en el mitin, así como en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee.

«Estamos totalmente preparados y tenemos un plan de seguridad integral en marcha, y estamos listos», declaró a la prensa el domingo, Audrey Gibson-Cicchino, coordinadora del Servicio Secreto para la convención republicana. Trump estará protegido por el «más alto nivel de seguridad», añadió.

Theres an untrue assertion that a member of the former President’s team requested additional security resources & that those were rebuffed. This is absolutely false. In fact, we added protective resources & technology & capabilities as part of the increased campaign travel tempo

— Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) July 14, 2024