Jorge Rodríguez, jerarca del régimen chavista, pidió la detención de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado

Fuente: infobae.com

En el marco de una creciente tensión en Venezuela tras el fraude impulsado por Nicolás Maduro, el presidente del congreso chavista, Jorge Rodríguez, pidió detener a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

En un discurso, Rodríguez sostuvo que “con el fascismo no se pueden tener contemplaciones, no se dialoga, no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se le perdona”.

“Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público cómo está actuando, no solamente con los malandros, tienen que ir presos su jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron, y cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad”.

Jorge Rodríguez (EFE/ Miguel Gutierrez)

Rodríguez agregó: “Todo ese supuesto comando no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Eso fue lo que intentaron ayer. Con el fascismo no se transige, con el fascismo no se negocia y el fascismo no se le otorgan beneficios procesales. Se le aplica todo el rigor de las leyes de la República”.