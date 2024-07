La ALP sanciona la adhesión de Bolivia como miembro pleno del Mercosur

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los senadores en el momento de la votación de la adhesión del país al Mercosur. Foto: Senado

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Senado sanciona la adhesión de Bolivia al Mercosur y la remite al Ejecutivo para la promulgación; Caso Zúñiga: Militar aprehendido en las últimas horas fungía como jefe de Logística del Ejército; y Judiciales: ratifican inhabilitación del postulante que paralizó el proceso. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Senado sanciona la adhesión de Bolivia al Mercosur y la remite al Ejecutivo para la promulgación

La tarde de este miércoles, la Cámara de Senadores aprobó en su estación grande y detalle el proyecto de ley 225 para la adhesión de Bolivia al Mercosur. “Se remite al Órgano Ejecutivo para fines consiguientes de su promulgación”, dijo el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez a tiempo de señalar que el documento será enviado al Ejecutivo. El Mercosur es un organismo de integración regional de América del Sur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (suspendida desde 2017). Bolivia tendrá un plazo de hasta cuatro años para adoptar todo el bagaje normativo del bloque y consolidar el libre comercio recíproco con esos países.

– Caso Zúñiga: Militar aprehendido en las últimas horas fungía como jefe de Logística del Ejército

Según un reporte de la Fiscalía, una vez que se confirmó una nueva aprehensión dentro de las investigaciones del caso Zúñiga, se confirmó que el militar que está bajo custodia policial es Vladimir Rodrigo Céspedes Medina, jefe de Logística del Ejército. El requerimiento de la Fiscalía elevado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) señala que este sujeto debe permanecer en celdas policiales mientras se emita la resolución de imputación y se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares. En días pasados, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, señaló que las acciones encabezadas por Zúñiga involucraron a diversos altos mandos de las Fuerzas Armadas y señaló una “estructura de coordinación”.

– Judiciales: ratifican inhabilitación del postulante que paralizó el proceso

La medida cautelar que paralizó, nuevamente, el proceso de preselección de candidatos a altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fue resuelta este miércoles por la Comisión Mixta de Justicia; ratificaron la inhabilitación del postulante Charles Mejía. Por más de dos tercios, los miembros de la comisión aprobaron la inhabilitación de Mejía, postulante al Tribunal Constitucional de Beni. El lunes debía iniciarse la evaluación de los postulantes al TCP; sin embargo, la Sala Constitucional Segunda de Beni otorgó una medida cautelar al postulante Mejía, puesto que la Comisión Mixta de Justicia no emitió ninguna resolución sobre su inhabilitación.

– Pacto de Unidad ‘arcista’ convoca a una marcha en apoyo al Gobierno y rechazo al presunto golpe de Estado

Para el viernes 12 de julio, el Pacto de Unidad “arcista” convocó a una marcha en apoyo al Gobierno y rechazo a los presuntos afanes de gestar un golpe de Estado como lo ocurrido la pasada semana con la toma militar de plaza Murillo. El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Lucio Quispe, junto a los representantes de otras organizaciones sociales, hizo conocer el pronunciamiento a tiempo de expresar su respaldo al gobierno de Luis Arce. Según la convocatoria denominada “En defensa de la democracia la unidad y el futuro de Bolivia”, la concentración será el Multifuncional de la Ceja de El Alto.

– García Linera: “Si el MAS va dividido, pierde”

A una semana de la toma militar que ahondó aún más el distanciamiento entre el líder del MAS, Evo Morales, y el presidente Luis Arce Catacora, Álvaro García Linera considera que es muy difícil una reconciliación y que el partido azul puede perder las próximas elecciones. “Si el MAS va dividido, pierde la elección”, fue la respuesta que brindó Linera en una entrevista con BBC News. Quien fue vicepresidente de Evo Morales, considera que en caso de que se logre la unidad, tiene posibilidades ganar en segunda vuelta; sin embargo, ve lejana esa opción. García Linera también observó que en la oposición no existen candidatos fuertes.

– Familiares de Uría, Aramayo y Añez exigen liberación de «presos políticos», no creen en la justicia

“No existe una justicia imparcial e independiente en Bolivia, tampoco un Estado de derecho”, coincidieron los familiares del cocalero encarcelado Raúl Uría, la hija de la expresidenta Jeanine Añez y el hijo de Marco Antonio Aramayo, quienes exigieron la liberación de los más de 200 presos políticos en Bolivia. Los parientes de Uría, Aramayo y Añez, tres casos emblemáticos, estuvieron presentes en el Foro Ciudadano organizado por la diputada Luisa Nayar para denunciar la situación de cada uno de ellos. Carolina Ribera, hija de la expresidenta Añez, recordó que su mamá es una presa política desde hace más de tres años, tras un “juicio político” orquestado por el gobierno.

– Anapo: Se dejarán de producir 1,5 millones de toneladas de granos por sequía, casi un 75% menos que en la campaña de invierno

Según las previsiones de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), en la presente campaña de invierno se dejarán de producir 1,5 millones de toneladas de granos de los cultivos propios de este ciclo, siendo el principal factor el golpe de la sequía del que son víctimas, agricultores de diferentes regiones. “Esta sequía ha afectado la productividad y los rendimientos de los cultivos y ahí está lo más preocupante”, sostuvo. De acuerdo con el reporte, se estima una producción de 600.000 toneladas de granos en la presente campaña, cifra que está lejos de las más de 2 millones de toneladas registradas en el invierno anterior.

– Cpilap denuncia que minería ilegal sigue ingresando al norte de La Paz y se incumple acción popular

A nueve meses de ganar la acción popular que ordenó paralizar actividad aurífera, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) denunció que en el norte de La Paz aún existe minería ilegal y no se está cumpliendo con la resolución que dictó el Juzgado Mixto Civil y Comercial de Familia de Rurrenabaque en septiembre de 2023. “Los avances en el cumplimiento de la resolución judicial que emitió el juez de garantías con relación a la acción popular, se ha cumplido de forma lenta y no hay avances significativos, principalmente en el control de la minería ilegal. Las acciones no han sido contundentes como lo ha decidido el juez”, informó el presidente de la Cpilap, Gonzalo Oliver.

– Impuestos emite norma para que operadores del transporte se beneficien de tasa cero IVA

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) emitió una Resolución Normativa de Directorio para que operadores del transporte en general se beneficien del régimen de tasa cero en el IVA. A este efecto, el operador de transporte sea empresa srl, cooperativa, empresa unipersonal (incorporados), deberá apersonarse al Departamento de Recaudación y Empadronamiento de la Gerencia Distrital o de Grandes Contribuyentes (GRACO) de su jurisdicción, para la reasignación de la actividad de transporte de carga internacional en el Padrón Biométrico Digital (PBD). Estas modificaciones son parte de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el sector del transporte.

– Universidades, gobernaciones y alcaldías en emergencia por la caída de recursos que perciben del Estado

El sistema universitario público y gobiernos subnacionales tienen las alertas encendidas por la caída de recursos que perciben por parte del Estado, principalmente en lo que respecta a las regalías y coparticipación tributaria, situación que no solo implica hacer ajustes, sino también pedir al Gobierno nacional dar una solución estructural a este asunto. Desde la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz (ALD), el presidente Antonio Talamás sostuvo que la Gobernación cruceña tiene una reducción presupuestaria de Bs 157 millones al mes de junio, advirtiendo también que por primera vez -en 13 años- el Gobierno no hizo los desembolsos en el tiempo establecido.