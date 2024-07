La COB advierte que no permitirá que apetitos políticos y personales amenacen a la democracia

«No permitiremos que apetitos personales y políticos desestabilicen el proceso de cambio y la democracia», afirmó el secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, en la multitudinaria concentración en plaza Murillo en rechazo a la «intentona golpista» del 26 de junio.

Fuente: lostiempos.com

«Nos ha costado sangre recuperar la democracia, no permitiéremos que un hecho así vuelva a suceder», advirtió y saludó a cada uno de los participantes en la movilización organizada por el Pacto de Unidad.

En alusión a legisladores afines al expresidente Evo Morales y a la derecha política, aseguró que hay sectores que «sienten envidia» por todo lo que está haciendo el Gobierno en materia de industrialización de los recursos naturales.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«El proceso de industrialización no les gusta, no les gusta cómo se está profundizando este proceso, sienten bronca y envidia por eso quieren desestabilizar al país (…) No les gusta el fortalecimiento de nuestras organizaciones sociales y sindicales», afirmó.

El 26 de junio un contingente militar fuertemente armado y tanquetas tomaron la plaza Murillo, con la intensión de hacerse del poder. El presidente Luis Arce y la población reaccionaron de inmediato y lograron aplacar la intentona golpista que estuvo comandada por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga.

El dirigente destacó la movilización ciudadana y de las organizaciones sociales en contra del golpe de Estado, porque «han arriesgado su vida».