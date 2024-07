La NASA empieza a planear la caída al mar de la EEI

La NASA, con un contrato de 843 millones de dólares, ha confiado a SpaceX la misión crucial de desorbitar la EEI y asegurar su destrucción segura.

Fuente: DW

La agencia espacial estadounidense, NASA, anunció a finales de la semana pasada la concesión de un contrato de 843 millones de dólares para que SpaceX construya un vehículo espacial que saque a la Estación Espacial Internacional (EEI) de su órbita para su destrucción segura cuando su vida operativa llegue a su fin.

La NASA informó en un comunicado que SpaceX, de Elon Musk, fue la empresa seleccionada para realizar esta compleja tarea, que debe «tener la capacidad de desorbitar la estación espacial y asegurarse que se eviten riesgos a zonas habitadas».

Las agencias espaciales de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Canadá se han comprometido a financiar las operaciones de la EEI hasta 2030, mientras que Rusia ha comprometido su participación hasta 2028.

We have selected @SpaceX to develop and deliver the U.S. Deorbit Vehicle and prepare for a safe and responsible deorbit of the @Space_Station after the end of its operational life in 2030. Learn more: https://t.co/ogAhEazBpt pic.twitter.com/5pyBPfobkp

— NASA (@NASA) June 26, 2024