La oposición venezolana denunció una ola de represión en varios estados del país a un día de las elecciones

El partido Vente Venezuela pidió el apoyo de la comunidad internacional y exigió al régimen de Maduro “el cese de la persecución”. “A pesar del amedrentamiento, la ciudadanía está decidida a ejercer sus derechos en este proceso que será histórico para el país”, afirmó.

Denuncian que funcionarios del Sebin amedrentan a la oposición en varios estados del país

El partido político opositor venezolano Vente Venezuela denunció que en las últimas horas se ha desatado una “ola de represión” contra dirigentes políticos en varios estados del país caribeño en víspera de las elecciones presidenciales de este domingo.

”A esta hora, fuerzas del régimen inician una ola de persecución y amedrentamiento contra líderes políticos en varios estados del país.#HacerPolíticaNoEsDelito”, publicó el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela en su cuenta en X.

El partido pidió, además, el apoyo de la comunidad internacional: “Alertamos a la comunidad internacional de esta situación y exigimos el cese de la persecución”. En cualquier caso, reiteran su intención de participar en los comicios.

“A pesar del amedrentamiento, la ciudadanía está decidida a ejercer sus derechos en este proceso que, sin dudas, será histórico para el país. ¡El 28 Venezuela decide!”, aseveró la formación opositora.

El mensaje está acompañado de varias fotografías en las que se pueden ver varios vehículos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cuya veracidad no ha podido ser contrastada.

Más tarde, la misma cuenta ha denunciado las pintadas contra la oposición en el municipio de Guásimos, Táchira, realizadas durante la madrugada. “Guásimos territorio de paz” o “Dejen quieto al que está quieto” se pueden ver en las fotografías adjuntas. “De esta manera, la ‘Furia Bolivariana’ sigue vandalizando espacios para generar miedo e incertidumbre a la población. Sin embargo, la ciudadanía está decidida a ejercer su derecho al voto. ¡El 28 Venezuela decide!”, ha resaltado el partido.

Maduro mantiene el mismo guion de cada cita electoral que ha vivido Venezuela desde su llegada a Miraflores. El dictador siempre se ha esforzado en montar una amplia maquinaria de persecución y represión contra la oposición, al mismo tiempo que nunca permitió que observadores internacionales “no afines” al chavismo participen del proceso electoral. Y la de este domingo no va a ser la excepción.

Durante la última semana el canciller chavista, Yván Gil, recibió a decenas de delegaciones que participarán como observadores en los comicios de mañana. Todas ellas, sin embargo, responden a las exigencias del régimen: ser aliados del dictador y no atreverse a esbozar una simple crítica al proceso electoral. Casos como los de Alberto Fernández (Argentina) y Lula (Brasil) demuestran esto. Ambos dieron su opinión, y como en Caracas no gustaron, no fueron recibidos.

En cambio, las elecciones de mañana sí contarán con la presencia de observadores de Rusia, China, Turquía, y de países de la Unión Africana. Todas naciones que se caracterizan, paradójicamente, por no garantizar comicios transparentes y libres en sus respectivas tierras.

Este sábado, cerca del mediodía, las autoridades chavistas deportaron de Venezuela al ex diputado español Víctor González, de Vox, quien había sido invitado por la oposición para las presidenciales de este domingo.

El Comando con Venezuela, comando de campaña de María Corina Machado, explicó en redes sociales que el funcionario español había logrado ingresar al país el viernes “y hoy el régimen lo fue a buscar al hotel para deportarlo”.

El régimen de Maduro deportó al diputado español Víctor González

“El ex diputado español Víctor González está siendo deportado en este momento por el régimen. Víctor logró entrar a Venezuela ayer y hoy el régimen lo fue a buscar al hotel para deportarlo. Exigimos que se respete su integridad física y cesen los atropellos”, expresó el Comando Con Vzla en su cuenta en X.

“Todo mi apoyo al ex diputado de Vox Víctor González. La represión se recrudece porque la dictadura agoniza. Ya solo le queda la violencia. Pero no tenemos miedo. La democracia y la libertad prevalecerán. Viva Venezuela libre”, expresó en sus redes sociales la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, a quien también se le prohibió el ingreso al país caribeño para presenciar las elecciones de este domingo.

