La Paz: Obispo Fuentes pide trabajar por el ‘bien común’

El obispo Pedro Fuentes exhortó a los bolivianos trabajar por el ‘bien común’ a pesar de los problemas que enfrenta el país.

Fuente: https://laprensa.bo

“Estamos tan politizados a veces, que nos importa tanto las cosas políticas, y miren cómo está nuestra sociedad, no bajamos el índice de violencia, no bajamos el índice de feminicidios, de abuso contra menores, no bajamos; hay tantas cosas en las cuales como sociedad tenemos que trabajar, pero con amor, con cariño, con convicción, a eso nos llama el Señor”, dijo este domingo desde la Basílica Menor de San Francisco.

