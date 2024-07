La Paz recibirá Bs 3.717 millones en inversión pública este 2024 para impulsar su desarrollo

En los últimos 17 años, el PIB per cápita de La Paz se multiplicó por cuatro, pasando de $us 916 a 4.023 dólares

La Paz, 15 de julio de 2024 (ABI). – El departamento de La Paz recibirá este año una inversión pública de Bs 3.717 millones, según el Presupuesto General del Estado (PGE), para impulsar su desarrollo y mejorar la calidad de vida de su población, informó el Ministerio de Economía.

Según un reporte de esa cartera de Estado, el 43% de estos recursos se destinará a proyectos productivos (Bs 1.609 millones), 29% a proyectos sociales (Bs 1.089 millones), 25% a proyectos de infraestructura (Bs 943 millones) y 2% a proyectos multisectoriales (Bs76 millones).

Entre los principales proyectos se encuentran: la implementación de la industria de plátano y yuca (Alto Beni); la planta de transformación, centro de acopio y almacenamiento de papa; la planta de almacenamiento y transformación de cereales (Viacha); la planta procesadora de extracción de aceite vegetal y aditivos (Ixiamas), la planta de agroinsumos (Patacamaya y Huarina); la planta piscícola (lago Titicaca); la construcción de la carretera Escoma-Charazani: tramos I y II; la construcción del tramo Nazacara-Hito IV; la edificación y equipamiento del instituto gastroenterológico, entre otros.

Entre 2021 y 2022, el Producto Interno Bruto (PIB) real del departamento de La Paz experimentó un crecimiento promedio del 5,0%, duplicando el promedio del 2,3% registrado entre 1992 y 2005, resultado del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). La tasa del 5,0% se encuentra por encima del promedio nacional (4,8%).

Este crecimiento económico se refleja en mejoras significativas en la calidad de vida de los habitantes de La Paz, mayor generación de empleo, aumento de los ingresos y crecimiento en la demanda de bienes y servicios.

Entre 2005 y 2022, el PIB nominal del departamento de La Paz aumentó significativamente, pasando de $us 2.346 millones a $us 12.278 millones, lo que representa un crecimiento del 423,3% en los últimos 17 años y significa que el valor total de la producción de bienes y servicios finales se multiplicó más de cinco veces. Esta tendencia muestra la dinámica y el vigor de la economía paceña en este período.

En los últimos 17 años, el PIB per cápita de La Paz se multiplicó por cuatro, pasando de $us 916 a $us 4.023. Este incremento refleja una clara mejora en la calidad de vida de los habitantes de este departamento, un aumento de sus ingresos y una mayor capacidad de consumo.

Otra manifestación del dinamismo de la demanda interna departamental es el notable crecimiento del sector servicios. Las ventas en restaurantes experimentaron un incremento de 94,2%, pasando de Bs 717 millones en 2020 a Bs 1.392 millones en 2023. Asimismo, el crecimiento acumulado de estas ventas a mayo de 2024 alcanzó un 5,4%.

Asimismo, en los primeros cinco meses de 2024, el número de empresas en el departamento aumentó de 117.435 a 118.773. Este crecimiento dinamiza la economía de La Paz, pero, sobre todo, genera nuevas oportunidades de empleo.

Por otro lado, el valor promedio de las exportaciones del departamento alcanzó $us 2.514 millones en el período 2021- 2023, que es dos veces más que el promedio del periodo 2006-2019 de $us 796 millones.

El promedio del volumen anual de las exportaciones paceñas también registra un incremento notable. Entre 1992-2005, La Paz exportaba en promedio 123.856 toneladas. En el período 2021-2023, este volumen alcanzó las 286.439 toneladas. Los sectores dominantes en las exportaciones son la minería y la manufactura, que representan aproximadamente el 99,1% del total exportado en este periodo.

Otro puntal que explica estos resultados son los créditos productivos. Al mes de mayo de 2024, un total de 323.170 productores del departamento accedieron a este financiamiento por un monto total de $us 3.673 millones. Estos créditos permitieron a los productores invertir en la mejora de sus cultivos y ganado, adquirir maquinaria, equipos e infraestructura.

Entre enero de 2021 y mayo de 2024, un total de 3.244 micros, pequeños, medianos y grandes empresarios del departamento de La Paz recibieron Bs 407 millones del crédito SIBolivia, una línea de financiamiento con una tasa de interés mínima del 0,5% destinada a apoyar la industrialización con sustitución de importaciones. De cada Bs 100 canalizados, Bs 76 se destinaron a la industria manufacturera y Bs 24 a la agropecuaria.

Entre mayo de 2022 y mayo de 2024, el programa Créditos Mujer BDP contribuyó al empoderamiento económico de 2.302 emprendedoras en el departamento de La Paz, que recibieron un total de Bs 131 millones a través de los créditos Jefa Hogar y Semilla Mujer. Esta iniciativa, que combina financiamiento con capacitación, permitió el despegue de emprendimientos femeninos en diversos sectores.

Además, entre 2021 y 2023, el Fideicomiso para la Reactivación de la Inversión Pública (Farip) reactivó 66 proyectos en el departamento de La Paz con un financiamiento aprobado de Bs 145 millones. Estos proyectos, que abarcan áreas como saneamiento básico, agropecuario, educación, están diseñados para fomentar el empleo y promover el desarrollo integral del departamento.