Lanchipa suscribe convenio con el alcalde de Toro Toro para garantizar oficinas fiscales para el municipio

En el marco del fortalecimiento institucional el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, suscribió hoy un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Toro Toro, (Potosí) Hernán Jesús Colque Mendoza, que otorga en calidad de préstamo ambientes del inmueble de propiedad municipal para el funcionamiento de las oficinas de la Fiscalía en dicho municipio.

Fuente: FGE

“Como Ministerio Público es un día histórico y tengamos la oportunidad de traer la justicia a Toro Toro, contar con una oficina dedicada exclusivamente para el trabajo fiscal y tener un Fiscal 24 horas al servicio de toda la población y las comunidades aledañas a Toro Toro para nosotros es un gran hito histórico, una gran satisfacción”, dijo Lanchipa en el municipio turístico.

Asimismo, resaltó que el acceso a la justicia es un derecho constitucional “es un derecho de todas las víctimas de todas aquellas personas que buscan la reparación de sus derecho lesionado, ya no va a ser necesario que peregrinen que vayan horas de horas en busca de Justicia, gracias a la cooperación interinstitucional se ha hecho posible la firma de este convenio para que puedan tener las instalaciones y todo el equipamiento necesario para que pueda trabajar nuestro Fiscal desde los próximos días”.

Asimismo, resaltó que se realiza una arduo trabajo para llegar a los municipios, “ahora tenemos la oportunidad de crear en todo el país 30 nuevos Asientos Fiscales, tenemos la oportunidad de acercar más a la población la justicia y ya no queremos víctimas peregrinando, ya no queremos que exista personas que no tengan la oportunidad de decir su verdad, ya no queremos la impunidad, queremos que se haga justicia”.

En la ocasión, el Alcalde de Toro Toro, Hernán Jesús Colque Mendoza, manifestó “hoy estamos aperturando la Fiscalía, para nosotros como municipio de Toro Toro para cualquier problema era ir hasta San Pedro de Buenavista o hasta Uncía, ahora gracias a las gestiones del Gobierno Municipal y el trabajo de la doctora Roxana Choque, Fiscal Departamental de Potosí y del doctor Juan Lanchipa Ponce, vamos a tener Fiscalía en el municipio de Toro Toro. Hemos visto estos días en redes sociales que se está aperturando Asientos Fiscales en diferentes municipios, muchas felicidades a seguir adelante por ese trabajo”.

El convenio firmado entre ambas autoridades tiene como objetivo establecer mecanismos de cooperación interinstitucional, apoyar a la efectivización y optimización de las funciones propias del Ministerio Público, para lo cual, el Gobierno Autónomo Municipal de Toro Toro, se compromete a otorgar en calidad de préstamo ambientes, en el inmueble municipal, ubicado en calle Cochabamba entre Charcas y Potosí, donde funcionará las oficinas de la Fiscalía.

De esta actividad relevante, participaron representes del Ministerio Público que se hicieron presentes en Toro Toro, autoridades municipales y originarias, población en general, quienes saludaron el nuevo servicio fiscal que beneficiará a esa ciudad como a las regiones aledañas.