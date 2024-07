Las comisiones mejoran su ritmo de trabajo y aceleran la evaluación oral a los postulantes a las judiciales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Un postulante en el sorteo de las preguntas. Foto: Cára de Senadores

eju.tv

Boris Bueno Camacho

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Concluye segunda jornada de prueba oral para postulantes al TCP; Arce dice que el ‘boicot’ y la ‘desestabilización’ no debilitan su gestión; y, “no nos han convocado”: Empresarios esperan una reunión con el Gobierno para volver a tratar la falta de dólares. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Concluye segunda jornada de prueba oral para postulantes al TCP

Pasadas las 20.00 horas del sábado, concluyó la segunda jornada de prueba oral para los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que hoy rindieron entre 35 y 40 abogados. Este domingo esperan terminar y luego pasar a los postulantes del Tribunal Supremo de Justicia, en el trabajo de preselección de candidatos para la elección judicial, informó el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas. “Tenemos entre 35 a 40 postulantes que hemos concretado y eso significa que es un buen número que nos ha dado hoy y posteriormente como dije, esto es una victoria importante por el hecho de que se está llevando con completa normalidad, no hay quejas de los postulantes”, resaltó el legislador.

– Arce dice que el ‘boicot’ y la ‘desestabilización’ no debilitan su gestión

El presidente Luis Arce afirmó este sábado que “el boicot”, la “desestabilización” de algunos actores políticos y la división de las organizaciones sociales no debilitan su gestión presidencial. “Puede más el espíritu, el deseo de hacer las cosas bien y garantizar a nuestra población una mejor calidad de vida que los boicots, los procesos desestabilizadores y las divisiones de nuestras organizaciones sociales a propósito, para desgastar al gobierno nacional. Nada de eso nos está debilitando, nada de eso está consiguiendo su propósito”, dijo el mandatario. No es la primera vez que el jefe de Estado denuncia sabotaje” a su trabajo. A la oposición y a la “nueva oposición”, como bautizó al evismo, las calificó como una “alianza” contra su gestión.

– Choquehuanca en su declaración a la Fiscalía dijo desconocer por qué militares ingresaron a Palacio

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, en su declaración escrita que proporcionó a la Fiscalía de La Paz sobre la toma militar del 26 de junio señaló que desconoce las razones por las que los militares ingresaron a Palacio de Gobierno, tampoco conoce qué unidades de las Fuerzas Armadas se desplazaron. La comisión de fiscales en el marco del artículo 195 del código de procedimiento penal aplicó un cuestionario escrito de 13 preguntas al vicepresidente, el que fue respondido el pasado 12 de julio. La autoridad dijo que “desconoce” el motivo por el cual los tres comandantes de las Fuerzas Armadas y personal militar ingresaron al interior de Palacio de Gobierno, ese miércoles 26 de junio cuando tomaron el centro político de La Paz.

– “No nos han convocado”: Empresarios esperan una reunión con el Gobierno para volver a tratar la falta de dólares

El presidente de los empresarios privados del departamento de La Paz, Rolando Kempff, dijo que las autoridades de Gobierno aún no los han convocado para volver a tratar la falta de dólares y otros temas que están en agenda. “No nos han convocado a ninguna reunión. Seguramente la Confederación de Empresarios llamará para tener esta reunión entre el Gobierno y los empresarios”, dijo. Con relación a la falta de dólares, el empresario recalcó que este ya fue discutido con las autoridades en un primer encuentro, sin embargo, dijo que se debe viabilizar mayores canales de exportación para atraer dividas al país. “Es un tema álgido, es importante generar mayores exportaciones para generar mayores reservas de dólares para la demanda nacional”, explicó.

– Impuestos convoca al transporte a una reunión para el martes

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) convoca al transporte internacional a una reunión para este martes en la oficial central de La Paz. “El SIN cumplió con el transporte de carga internacional mediante la reglamentación del beneficio para el sector del régimen de tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), (…) Los temas a abordar serán el de gastos vinculados al sector, entre otros de carácter tributario”, señala un comunicado de prensa. El 26 de junio pasado el Gobierno y la dirigencia del Transporte Pesado llegaron a un acuerdo por el cual se suspendió las medidas de presión de los transportistas. Desde entonces, -según la nota de prensa- la Administración Tributaria avanzó en la agenda con el transporte de carga internacional.

– Incautan 30 vehículos en Cochabamba por carguíos repetitivos e irregulares de combustible

Al menos 30 vehículos fueron incautados por carguíos repetitivos e irregulares en Cochabamba hasta siete veces, informó el gerente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez. “Han sido identificados en los últimos días con el tema de repetitividad, son vehículos que han cargado más de 2 mil litros que afectan al abastecimiento”, explicó. Los propietarios de los vehículos incautados cargaban entre 7 y 8 veces al día, sobrepasando los 1.000 litros diarios. Se los depositó en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), para establecer el destino del combustible comprado. El Ministerio de Defensa y la ANH iniciaron el viernes la segunda fase del plan para evitar el desvío del combustible.

– Arce dice que disminuyeron los recursos del IDH porque no se cuidó la nacionalización

El presidente Luis Arce afirmó que los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) disminuyeron porque no se cuidó la nacionalización. Indicó que el 2019 se tenía cerca de 13 millones de bolivianos de IDH para Viacha. Sin embargo, dijo que hoy, el 2024, se ha presupuestado solo 11 millones de bolivianos. «Lamentablemente en nuestro país, en su momento no se hizo exploración de recursos hidrocarburíferos en el país, ese es un efecto, un error, no se cuidó la nacionalización», indicó durante la entrega de un sistema de alcantarillado en ese municipio. Mencionó que en su momento se debió invertir en exploración para garantizar el gas para las plantas de hidrocarburos en YPFB.

– Se dejará de producir más de 1 millón de toneladas de sorgo por la sequía, según Anapo

La producción de sorgo caerá por encima de 1 millón de toneladas como consecuencia de la sequía que se registra en diferentes regiones y que golpea a las labores del agro, según el reporte del gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández. “Hemos tenido pérdidas productivas tanto en la campaña de verano como en la de invierno, evidentemente esta última es la principal para la producción de sorgo. Si lo comparamos con el año pasado, donde se han producido 1,7 millones toneladas, este año nosotros estimamos que apenas vamos a llegar a 600.000 toneladas”, reportó. Anapo advierte que la caída en la producción de granos significará una pérdida que ronda los $us 200 millones.

– Muere a balazos en Brasil, presunto integrante de la banda de Marset

El presunto integrante de la banda de Marset, identificado como Rodrigo Fontana Ferreira, alias Loly, murió acribillado este sábado en el barrio Sao Francisco, de Livramento, zona brasileña fronteriza con Uruguay, según reportaron medios de prensa de Uruguay. El mismo había sido extraditado desde Brasil a Uruguay en 2022. Fuentes policiales confirmaron a El País, de Uruguay, que la víctima recibió seis disparos de arma de fuego, pero se desconocen los motivos ni la identidad de los autores. Los antecedentes refieren que Fontana había sido detenido en Brasil en 2021 y extraditado a Uruguay un año después, cuando pesaba sobre él un pedido de captura internacional. Fontana fue identificado en el 2018 como el eje central de una investigación.

– Revise la lista: 21 fallecidos y 16 heridos en el accidente vial Patacamaya-Tambo Quemado

La Policía confirmó que el accidente de tránsito ocurrido la mañana del sábado en la carretera a Patacamaya-Tambo Quemado dejó 21 fallecidos y 16 heridos, entre chilenos y bolivianos. El hecho ocurrió en cercanías de la localidad Santiago de Callapa, en la provincia Pacajes del departamento de La Paz, a 155 kilómetros al suroeste de la sede de gobierno. Según el hecho de tránsito, un camión que transportaba mercadería de contrabando invadió carril y chocó de forma frontal con un bus de transporte internacional de la empresa Nordic Buss. De acuerdo con el informe policial, el bus salió de la terminal de buses de La Paz cerca de las 05.00, con destino a Arica, Chile. Tránsito confirmó que el camión no tenía placa de circulación.