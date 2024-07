Las largas piezas del rompecabezas del COVID están encajando: El panorama es inquietante

Ronald Palacios Castrillo

Desde 2020, la enfermedad conocida como Long COVID-19 se ha convertido en una discapacidad generalizada que afecta la salud y la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo y cuesta a las economías miles de millones de dólares en reducción de la productividad de los empleados y una caída general de la fuerza laboral.

El intenso esfuerzo científico que desató la COVID durante mucho tiempo ha dado lugar a más de 24.000 publicaciones científicas, lo que la convierte en la afección de salud más investigada en los cuatro años de historia humana registrada.

Long COVID es un término que describe la constelación de efectos sobre la salud a largo plazo causados ​​por la infección por el virus SARS-CoV-2 y/o por las infecciones(mal llamadas vacunas) ModRNA. Estos van desde síntomas respiratorios persistentes, como dificultad para respirar, hasta fatiga debilitante o confusión mental que limita la capacidad de las personas para trabajar, y afecciones como insuficiencia cardíaca y diabetes, que se sabe que duran toda la vida.

Soy un médico científico y he estado profundamente inmerso en el estudio del COVID prolongado desde los primeros días de la pandemia.

Durante la primera mitad de 2024, una avalancha de informes y artículos científicos sobre el Long COVID añadió claridad a esta compleja afección. Estos incluyen, en particular, conocimientos sobre cómo la COVID-19 todavía puede causar estragos en muchos órganos años después de la infección viral inicial o de las repetidas infecciones con ModRNA, así como evidencia emergente sobre la persistencia viral y la disfunción inmune que duran meses o años después de la infección inicial o de las repetidas infecciones ModRNA.

¿Cuánto tiempo afecta el COVID al cuerpo?

Un nuevo estudio publicado en el New England Journal of Medicine el 17 de julio de 2024 muestra que el riesgo de sufrir Long COVID disminuyó durante el transcurso de la pandemia.

En 2020, cuando la cepa ancestral del SARS-CoV-2 era dominante y no había vacunas disponibles, alrededor del 10,4% de los adultos que contrajeron COVID-19 desarrollaron Long COVID. A principios de 2022, cuando predominaba la familia de variantes ómicrones, esa tasa disminuyó al 7,7% entre los adultos vacunados y al 3,5% de los adultos no vacunados. En otras palabras, las personas vacunadas tenían más del doble de probabilidades de desarrollar Long COVID.

Si bien aún no tenemos cifras concretas sobre la tasa actual a mediados de 2024 debido al tiempo que tardan los casos de Long COVID en reflejarse en los datos, el flujo de nuevos pacientes a las clínicas de Long COVID prolongado ha estado a la par con 2022.

Se piensa que la disminución fue el resultado de dos factores clave: la frecuencia de la inmune al SARSCoV-2 y los cambios en las características del virus, que hicieron que el virus fuera menos propenso a causar infecciones agudas gravesy causar enfermedades crónicas y pueden haber reducido su capacidad de persistir en el cuerpo humano por tiempo prolongado.

A pesar de la disminución del riesgo de desarrollar COVID prolongado, incluso un riesgo del 3,5% es sustancial. Las infecciones nuevas y repetidas por COVID-19 se traducen en millones de nuevos casos de Long COVID que se suman a un número ya asombroso de personas que padecen esta afección.

Las estimaciones para el primer año de la pandemia sugieren que al menos 65 millones de personas en todo el mundo han tenido COVID durante mucho tiempo.

Además, un nuevo e importante informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina detalla todos los efectos sobre la salud que constituyen el Long COVID. El informe fue encargado por la Administración del Seguro Social para comprender las implicaciones de un Long COVID en sus beneficios por discapacidad.

Concluye que el Long COVID es una afección crónica compleja que puede provocar más de 200 efectos en la salud en múltiples sistemas del cuerpo. Estos incluyen nueva aparición o empeoramiento:

Cardiopatía

Problemas neurológicos como deterioro cognitivo, accidentes cerebrovasculares y disautonomía. Esta es una categoría de trastornos que afectan el sistema nervioso autónomo del cuerpo (nervios que regulan la mayoría de los mecanismos vitales del cuerpo, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura).

Malestar post-esfuerzo, un estado de agotamiento severo que puede ocurrir incluso después de una actividad menor, y que a menudo deja al paciente incapaz de funcionar durante horas, días o semanas.

Desórdenes gastrointestinales

Nefropatía

Trastornos metabólicos como diabetes e hiperlipidemia, o aumento del colesterol malo.

Disfunción inmune

El Long COVID puede afectar a personas a lo largo de su vida, desde niños hasta adultos mayores y de todas las etnias y estados de salud iniciales. Es importante destacar que más del 90% de las personas con Long COVID tuvieron infecciones leves por COVID-19.

El informe de las Academias Nacionales también concluyó que un Long COVID puede provocar la imposibilidad de regresar al trabajo o la escuela; mala calidad de vida; capacidad disminuida para realizar actividades de la vida diaria; y disminución de la función física y cognitiva durante meses o años después de la infección inicial.

El informe señala que muchos efectos sobre la salud del Long COVID, como el malestar post-esfuerzo y la fatiga crónica, el deterioro cognitivo y la disfunción autonómica, no están actualmente reflejados en el Listado de Deficiencias de la Administración del Seguro Social, pero pueden afectar significativamente la capacidad de un individuo para participar. en el trabajo o la escuela.

Muchas personas experimentan síntomas prolongados de COVID durante años después de la infección inicial.

Un largo camino por delante

Un gran estudio publicado a principios de 2024 demostró que incluso las personas que tenían una infección leve por SARS-CoV-2 seguían experimentando nuevos problemas de salud relacionados con la COVID-19 en el tercer año después de la infección inicial. Cabe resaltar que en ese trabajo no se especificó el número porcentaje de pacientes infectados con el virus pero no infectados con ModRNA, pacientes no infectados con el virus pero que recibieron varias infecciones ModRNA y pacientes que se infectaron y recibieron injecciones ModRNA.

Estos hallazgos son paralelos a otras investigaciones que muestran que el virus persiste en varios sistemas de órganos durante meses o años después de la infección por COVID-19. Y las investigaciones muestran que las respuestas inmunitarias a la infección siguen siendo evidentes dos o tres años después de una infección leve. En conjunto, estos estudios pueden explicar por qué una infección por SARS-CoV-2 hace años aún podría causar nuevos problemas de salud mucho después de la infección inicial.

También se están logrando avances importantes en la comprensión de las vías por las cuales el Long COVID causa estragos en el cuerpo. Dos estudios preliminares de EE. UU. y los Países Bajos muestran que cuando los investigadores transfieren autoanticuerpos (anticuerpos generados por el sistema inmunológico de una persona que se dirigen a sus propios tejidos y órganos) de personas con COVID prolongado a ratones sanos, los animales comienzan a experimentar Síntomas similares a los de COVID, como debilidad muscular y falta de equilibrio.

Estos estudios sugieren que una respuesta inmune anormal que se cree es responsable de la generación de estos autoanticuerpos puede ser la base del COVID prolongado y que la eliminación de estos autoanticuerpos puede ser prometedora como tratamientos potenciales.

Al día de hoy, la propuesta de que el long Covid por infección viral natural o por repetidas injecciones con ModRNA, se deben principalmente a la expresión persistente de la proteína Spike natural o recombinante que desencadena una vasculopatía trombótica asociada a una híper-respuesta inmuno-inflamatoria[ver artículos publicados después de revisión por pares:

1)Ameri J Clini Medi Re: 2024; 4(6): 135 .DOI: 10.47991/2835-9496/AJCMR-135

2) Comprehensive Insights into ModRNA Vaccines: Persistent recombinant PP-Spike expression , Hyperimmune/Inflammatory Reactions, Thrombotic Vasculopathy ,Chronic Organ Complications and Excess Deaths. Ann Immunol Immunother 2024, 6(1). DOI: 10.20944/preprints202401.0750.v1].

Una amenaza constante

A pesar de la abrumadora evidencia de los amplios riesgos del COVID-19, muchos mensajes sugieren que ya no es una amenaza para el público. Aunque no hay evidencia empírica que respalde esto, esta desinformación ha permeado la narrativa pública.

Los datos, sin embargo, cuentan una historia diferente.

Las infecciones por COVID-19 y las injecciones ModRNA siguen superando en número a los casos de gripe y provocan más hospitalizaciones y muertes que la gripe. La COVID-19 también provoca problemas de salud más graves a largo plazo.

Trivializar el COVID-19 como un resfriado intrascendente o equipararlo con la gripe y las crecientes complicaciones agudas y crónicas secundarias a repetidas injecciones ModRNA, no se ajusta a la realidad.