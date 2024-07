Lo que dice una boda de 600 millones de dólares sobre la actitud de la India hacia la riqueza

Las nupcias de Ambani atrajeron a todos, desde Justin Bieber y Shah Rukh Khan hasta John Kerry.

Cuando Beyoncé actuó en una fiesta previa a la boda de Isha Ambani en 2018, India estaba ansiosa. El simple hecho de recibir una invitación otorgaba derecho a fanfarronear a los líderes empresariales y políticos obsesionados con el estatus. Se decía que el coste de las nupcias, con innumerables eventos auxiliares, superaba los 100 millones de dólares. Se trata de una suma asombrosa para casi cualquiera, pero no para la familia Ambani, que posee una participación mayoritaria en Reliance Industries, la empresa más valiosa del país, que domina todo, desde las telecomunicaciones hasta la refinación de petróleo. A pesar de algunas críticas contra los ricos, muchos indios parecen haber visto el evento, que incluso los maharajás de antaño envidiarían, como una prueba de que India (y las empresas indias) podrían volver a brillar.

Por lo tanto, se podría haber esperado que las celebraciones de la boda de Anant, el hermano de Isha, que duraron meses y concluyeron el 14 de julio, provocaran una respuesta igualmente positiva. Presentaba incluso más estrellas internacionales (Katy Perry, Justin Bieber y Rihanna), más joyas (atuendos bordados en oro junto con suficientes rubíes, diamantes y esmeraldas del tamaño de una pelota de golf) y un precio más alto (la cifra de 600 millones de dólares que se ha barajado). Contribuyó enormemente al floreciente negocio matrimonial de la India, que genera quizás 130.000 millones de dólares al año en ingresos (sólo los alimentos representan una proporción mayor del gasto minorista de los indios). Detrás de los innumerables y hermosos saris de la boda de Ambani había miles de diseñadores, sastres y costureras; Detrás de los bailes y los elaborados telones de fondo había miles de coreógrafos, músicos y carpinteros. La boda llenó hoteles, jets privados, una flota de carritos de golf y al menos un crucero.

Sin embargo, en lugar de asombro y orgullo, esta vez la reacción fue considerablemente más variada. Como lo resumió Juggernaut, una publicación en línea, “nos muestra el poder de la familia más rica de Asia. Pero también nos dio asco”.

No era sólo el Juggernaut el que se sentía un poco repugnante. El primer ministro de la India, Narendra Modi, hizo acto de presencia en uno de los actos previos a la ceremonia. Pero la familia Gandhi, que encabeza la oposición política de centro izquierda, no lo hizo. Los líderes políticos extranjeros que asistieron eran en su mayoría antiguos (Tony Blair, Boris Johnson) y parecían encajar de manera extraña. John Kerry, ex enviado climático de Estados Unidos, se codeaba con Amin Nasser, director ejecutivo de Saudi Aramco, la compañía petrolera más grande del mundo, en un evento financiado por la riqueza derivada principalmente de la gigantesca operación petroquímica de Reliance que, para complicar aún más las cosas, refina petróleo de Rusia.

De hecho, parece probable que el espectáculo de Anant sea el último de su tipo por un tiempo. Esto no se debe sólo a que fuera el último hijo soltero de Mukesh, el patriarca del clan Ambani, y a que nadie (con la posible excepción de la familia de Gautam Adani, el segundo industrial más rico de la India) puede igualar los profundos bolsillos de los Ambani. El gobierno de Modi se ha vuelto cada vez más consciente del disgusto de los votantes por la creciente desigualdad, lo que puede haberle costado a su Partido Bharatiya Janata su mayoría absoluta en las elecciones generales de principios de este año.

El fuerte crecimiento del PIB y un mercado de valores en alza han creado más riqueza para los ricos de la India, pero no tantos nuevos empleos ni aumentos salariales para los pobres. Entre las bodas de Isha y Anant, el PIB por persona de la India aumentó de 2.000 dólares a 2.500 dólares (sin ajustar por inflación). En comparación, en el mismo período la fortuna de la familia Ambani aumentó de 47.000 millones de dólares a 122.000 millones de dólares.

Lo que es más irritante para muchos indios es que se ha disparado en 10.000 millones de dólares sólo en el último mes. El precio de las acciones de Reliance subió un 8% después de que el negocio de telecomunicaciones Jio de la compañía aumentara los precios para sus 470 millones de clientes. Para los Ambani, esto puede haber hecho que sus celebraciones de 600 millones de dólares parecieran una ganga. Para casi todos los demás, esto les hace parecer desconectados de la realidad económica y social de la India.

