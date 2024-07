‘Los indicios apuntan a un fraude masivo’, asegura ex observador electoral de la UE en Venezuela

Jordi Cañas, ex eurodiputado de Renew y presidente de la misión del Parlamento Europeo para observar las elecciones de Venezuela en 2021 no tiene dudas: el régimen de Nicolás Maduro llevó a cabo un fraude masivo sin testigos incómodos para permanecer en el poder. Su análisis de cuál debe ser la reacción de la comunidad internacional.

Por:Yago Martín

RFI: ¿A la luz de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que le dio la reelección a Nicolás Maduro, ¿qué ocurrió en Venezuela, un boicot a la elección o un fraude?

Parece que todos los indicios apuntan más que a un boicot, a que ha habido un auténtico fraude. De hecho, cuando el Consejo Nacional Electoral –vamos, al gobierno venezolano, porque es quien lo controla- le retiró la invitación a la Unión Europea para que asistiera como delegación de observación electoral, todos nos temimos lo peor, porque realmente las misiones de observación electoral de la Unión Europea son las mejores que se realizan a nivel mundial: tienen un nivel de presencia enorme en todo el territorio donde se despliegan (más de 120 observadores de todo el territorio de los países donde se celebra la elección). El informe electoral que se emitió en 2021 había sido el elemento clave en las negociaciones el en las negociaciones de Barbados. Y hubiera sido un mensaje claro de la voluntad del régimen de llegar a unas elecciones donde iba a aceptar el resultado. Cuando decidió retirarle la invitación [a la UE], creo que todos somos muy conscientes de que la voluntad del régimen era ganar o por los votos o por el fraude, y que era evidente que tanto las encuestas como la percepción política que se vivió en Venezuela es que el régimen iba a tener que utilizar el fraude para ganar unas elecciones presidenciales con una participación tan alta como la que ha habido. Parece que los indicios apuntan claramente a un fraude masivo en el control de las actas y su envío. Ustedes saben el Consejo Nacional Electoral lleva la web caída hasta hace por lo menos un rato, y se habían dejado de dar las actas a los veedores que estaban en los puntos de votación. Ha habido requisa por parte del Ejército…

La comunidad internacional no lo dice con claridad, porque en el fondo está esperando a pedir esos recuentos, esas auditorías independientes, pero desgraciadamente parece que los peores augurios se han cumplido: un régimen ha ganado las elecciones mediante el fraude.

¿Cuál va a ser la respuesta de la comunidad internacional? ¿Va a esperar a que haya un recuento como piden Estados Unidos o España? Varios países han pedido que Venezuela muestre pruebas de este recuento electoral…

La comunidad internacional ha intentado, con un buen criterio, que estas elecciones presidenciales fueran una oportunidad para el régimen para poder hacer aterrizaje suave, es decir, una transición de un régimen autoritario y dictatorial, como es el actual, a una democracia. Había una oportunidad real, incluso perdiendo las elecciones, pasar a la oposición y normalizar la vida política y democrática en Venezuela, pero hay sectores que son los más vinculados con los crímenes de lesa humanidad y con la corrupción sistémica que hay en el país que no han estado dispuestos a aceptar esta oportunidad. La comunidad internacional hizo un gesto, especialmente Estados Unidos, con la reducción y las suspensiones de las sanciones económicas. Pero vimos cómo el régimen, lejos de aceptar esa mano tendida, buscar esos puntos de encuentro, lo que hizo fue reforzar la persecución a la oposición política con las inhabilitaciones, por ejemplo, de María Corina Machado, bajo montajes jurídicos, y se empezó a alertar de que no había una verdadera voluntad de aceptar un resultado electoral.

Hay un riesgo cierto de que pueda haber actos violentos en las calles por una reacción de una parte de la población que no va a aceptar que el régimen le robe el futuro y eso es desgraciadamente puede estar en el ambiente. No parece que el Ejército vaya a estar en esa línea porque prácticamente ha sido cómplice en esta parte del fraude. Entonces la comunidad internacional, lo que está haciendo con prudencia es exigir que haya un recuento independiente, de que se enseñen todas las actas de las votaciones y que esos datos que el régimen está haciendo públicos, los pueda demostrar. Y desgraciadamente no los va a poder demostrar. Por lo tanto, ¿qué tendrá que hacer comunidad internacional? Pues una vez se constante que ha habido fraude, redoblar las sanciones al régimen porque no hay otra opción. El aislamiento político es total, incluso en los países latinoamericanos y lógicamente entre comillas próximos al régimen (hemos visto la reacción de Chile, de Brasil, que son plenamente conscientes que la inestabilidad en Venezuela les afecta: 8.0000.00 de desplazados de exiliados por las situaciones políticas y económicas del país ya ha tenido un efecto catastrófico en la región).

Lo que pasa es que Maduro tiene aliados, como Irán, como Rusia, como Siria, que ya reconocieron elecciones. Y después algunos personajes como el señor Rodríguez Zapatero, que está intentando blanquear la dictadura de una forma vergonzosa. Esperemos que la comunidad internacional reaccione adecuadamente y continúe esa presión.