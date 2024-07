“Los transportistas que no vengan por acá, es un bloqueo indefinido”, advierten pobladores de Caracollo tras cuarto intermedio

Luego del cuarto intermedio de una hora, se observa cómo a la altura de la zona Villa Puente, un tractor cierra la vía con el promontorio de tierra.

“Los transportistas que no vengan más por acá, es un bloqueo indefinido”, advirtió uno de los dirigentes del Comité de Movilizaciones que cerró la doble vía que conecta a los departamentos de La Paz con Oruro, a la altura de la zona Villa Puente, en Caracollo, donde en esta jornada a mediodía se dió un cuarto intermedio por una hora, donde se acata un bloqueo desde hace cuatro días, en demanda de obra de asfalto.

“Es un bloqueo indefinido y pedimos al Gobierno nacional y a la Alcaldía que sean solidarios con nosotros y nos den solución a nuestra demanda y pedimos al autotransporte que no vengan más por acá, esto es un bloqueo indefinido, no habrá más solidaridad con los que lleguen y quieran pasar por acá, porque no vamos a levantar la medidas hasta que no tengamos una solución”, advirtió uno de los dirigentes del Comité de Movilizaciones.

La zona Villa Puente, en la doble vía, permanece cerrada con promontorio de tierras desde hace cuatro días, luego que los pobladores de Caracollo trasladaron su exigencia por la construcción del tramo Caracollo – Cañohuma, que da acceso a la cementera estatal Ecebol, en Oruro, del que los habitantes del lugar cuestionan que el recorrido genera polvo y afecta a la producción de alimentos.

La medida ocasionó que centenares de vehículos, entre ellos: buses, camiones del transporte pesado, permanezcan varados en la vía desde hace cuatro días. Al respecto, el Ministerio de Obras Públicas señaló que hasta ayer se tenía una pérdida de 778 mil bolivianos por el no cobro de peajes hacia Oruro y las regiones con las que se conecta, como Sucre y Potosí.