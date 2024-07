Madre que fue golpeada por su hija pide ayuda para cuidar a sus nietas; la agresora está en Palmasola

Selveria Albis requiere ayuda, ella es la mujer que fue golpeada violentamente por su hija en el Plan Tres Mil, porque no le quiso dar 20 bolivianos. La joven que la agredió fue aprehendida y la dejó a cargo de sus dos niñas.

Jhovana Cahuasa

Fuente: Red Uno

Un hecho suscitado en los últimos días, consternó a la población, la víctima Silveria Albis, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda de Red Uno, pidió ayuda a la población, ya que ella no cuenta con recursos económicos y quedó al cuidado de sus dos pequeñas nietas, después de que su hija que la agredió quedó aprehendida, tras golpearla brutalmente.

“Estoy muy dolida por lo que pasó, es primera vez que me golpea mi hija así, porque no le quise dar 20 bolivianos. Ella salió el día sábado y el domingo llegó mareada y me dio un cabezazo en la frente. Ahora lo que quiero es una ayuda para mis nietas, a la mayorcita desde que nació yo la crie, tiene 5 años está en kínder, la otra tiene 3 años”, manifestó entre lágrimas la señora Selveria.

La madre relató que su hija siempre vivía con ella y con sus nietas. Lamenta lo sucedido ya que afirma que es algo muy doloroso, que un hijo golpee a su propia madre.

“Me siento muy dolida, yo me haré cargo de mis nietas, lo que venga, ropa, zapatos, todo es bienvenido. Yo no tengo cocina, garrafa, no tengo colchón, duerno en cochón de paja y me cocino a leña”, relató.

En pasados días un video de la agresión a Severina se hizo viral en redes sociales donde se observa como una joven golpeó a su madre violentamente. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) aprehendió a una joven identificada como Meibin M.A., denunciada por el delito de Violencia Familiar o Doméstica.

Posteriormente la tarde del miércoles 24 de julio se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares de la joven de 19 años, un juez determinó la detención preventiva en el penal de Palmasola por el lapso de 60 días mientras continúan las investigaciones por el delito de violencia familiar y doméstica, al momento de la aprehensión la hija pidió perdón a su madre.

“Quiero pedir disculpas a mi madre y a mis hijas, estoy muy arrepentida de lo que hice y nunca más lo volveré a hacer, yo sé que con esto voy a escarmentar y seré una hija mejor”, dijo la joven que golpeó a su madre.

La madre dijo que disculpa a su hija de 19 años, que no le guarda rencor, y que ahora tiene mayores responsabilidades con sus nietas, que quedaron a su cargo.

“Yo la disculpo a mi hija, tiene 2 hijas fue mamá joven, siempre yo la ayude a ella, ahora solo quiero que me ayuden con las niñas”, dijo la madre.

Si usted desea colaborar a doña Selveria puede comunicarse con los números 780-04 055 – 750-25 029 – 780-49 061.