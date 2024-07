Mario Cronenbold: «resistan, Evo vuelve otra vez»

Además, el exalcalde de Warnes arremetió contra el Presidente del Estado, Luis Arce.

Fuente: https://www.vision360.bo

El exalcalde de Warnes y presidente del MAS en Santa Cruz, Mario Cronenbold se refirió a los conflictos que enfrenta el país y aseguró que el gobierno “perdió el rumbo”. El político pidió al país “aguantar”.

«Este gobierno llegó gracias al MAS (Movimiento Al Socialismo), pero dejó de ser del MAS hace rato, con sus acciones, con las declaraciones de sus ministros”, indicó consultado por radio Fides en Santa Cruz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Este gobierno ha destruido a este país, no hay gasolina, no hay diesel, no hay obras. La gente quiere que Evo vuelva”, alegó Cronenbold. Entre el lunes y el martes el ala radical del MAS se reunió con el expresidente Evo Morales en el departamento de Santa Cruz.

El exmandatario llegó a la capital cruceña con el objetivo de crear su plancha rumbo a las elecciones presidenciales de 2025. “Empresarios, microempresarios, taxistas, dicen ‘estábamos bien y no lo sabíamos’”, acotó el exalcalde.

Además, Cronenbold arremetió contra el Presidente del Estado, “Luis Arce sirve para hacer mandados, no sirve para gobernar, ni ordenar, ni dar instrucciones a este país. Decirle a la gente que resista, que Evo vuelve otra vez”, concluyó.

Hace una semana Morales participó del encuentro multipartidario convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En ese encuentro, el exmandatario recibió duras críticas y dejó la reunión sin firmar un acuerdo.