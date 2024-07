“Me entregó el otro chofer con el manifiesto de carga”, conductor que llevaba bolsas con hoja de coca alega inocencia

“Yo acabo de conducir este camión desde Oruro, yo tenía con dirección a Santa Cruz, me entregó el otro chofer con el manifiesto de carga, yo inocente me vine, pasé el otro control allá (por Oruro) me revisaron, allá (en Colomi) hallaron irregularidades creo, yo seguía reclamando que era lo legal hasta abrir (el conteiner)”, dijo el chofer.

El conductor alegó que su detención es ilegal y que lo único que le ocasiona son perjuicios económicos y laborales.

Asimismo, manifestó su preocupación por no haber podido comunicarse con su familia y contarles lo que había sucedido.

“Hasta el momento no me he comunicado con mis familiares, con nadie, recién voy a comunicarme, no sabe nadie nada de mí, estoy sin mi teléfono”, agregó el hombre a UNITEL.

El tracto-camión que transportaba dos mil bolsas de yute con hoja de coca fue retenido durante un control aduanero en la tranca Aguirre en Colomi, Cochabamba.

Según el informe policial, la documentación que manejaba el conductor no coincidía con la carga que llevaba en su interior, además de otras irregularidades.

“Tenía precintos de seguridad de transporte departamental de Aduana, en los cuales pudieron romper los precintos, ya que los números no coincidían con el papel, el documento, la póliza que se conoce, en la cual el dicho container no contaba con la mercadería que decía en dicha póliza”, informó el coronel Erick Quisberth, comandante regional de Sacaba a UNITEL.

No se descarta que esta hoja de coca estaba destinada para el narcotráfico, por lo que personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ya investiga el caso.