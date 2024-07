No descartan que las 2 mil bolsas de yute con hoja de coca halladas en un tracto-camión estaban destinadas al narcotráfico

“Tenía precintos de seguridad de transporte departamental de Aduana, en los cuales pudieron romper los precintos, ya que los números no coincidían con el papel, el documento, la póliza que se conoce, en la cual el dicho container no contaba con la mercadería que decía en dicha póliza ”, informó el coronel Erick Quisberth, comandante regional de Sacaba a UNITEL.

El efectivo policial indicó que el documento que manejaba el chofer tenía una descripción de “objetos varios”, además el número de serie no coincidía, por lo que levantó las sospechas de los agentes y funcionarios.

La Policía de Sacaba junto a agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) escoltaron al conductor juntamente con la mercadería hasta Cochabamba debido a que existen indicios que la coca tendría fines ilícitos sancionados por la Ley 1008.

“Evidentemente no hay más, no podemos decir otra situación, no tenía póliza, no tenía la hoja de ruta correspondiente que debe tener esta hoja de coca no tenía, en la cual era una mercadería totalmente ilícita, ilegal y que estaba queriendo ser transportada de manera legal con documentación y todo, pero fue sorprendido tanto por la Aduana y por la Policía Boliviana”, aseveró Quisberth.