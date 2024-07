Montaño a Evo: ‘pise tierra compañero, usted no está habilitado’

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, criticó a Evo Morales por asumirse como candidato presidencial y hasta hablar de un postulante a vicepresidente cuando –en su criterio- no se encuentra habilitado para ser elegido como primer mandatario.

“Pise tierra compañero Evo, usted no está habilitado. Y no es con convocatorias a salir a bloquear, con pisotear a sus compañeros que le apoyen igual como ha hecho en Santa Cruz, no es así”, manifestó el ministro.

Montaño recordó la sentencia 1010/2023 del Tribunal Constitucional, la cual en su parte considerativa señala que no se puede ser presidente del Estado más de dos ocasiones de manera continua o discontinua. También hizo referencia a la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual señala que la reelección no es un derecho.

También Montaño criticó la última visita de Morales a Santa Cruz, donde eligió una delegada causando fricciones con otros sectores que se sintieron relegados por el exmandatario.

“Casi ha corrido sangre en Santa Cruz y les siguen engañando indicando de que compañero Evo va a ser candidato. Mentira, no va a ser candidato”, dijo la autoridad.

“La población boliviana y tata Dios te están mirando compañero Evo, de cómo estás haciendo sufrir a nuestros militantes y también al pueblo boliviano”, agregó.

