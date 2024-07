Morales advierte ‘peligro’ para la democracia y plantea seis demandas

«La democracia está en peligro, nuestro deber es defenderla”, escribió el expresidente y también jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, en sus redes sociales.

POR RUBÉN ATAHUICHI

Fuente: La Razón

En un mensaje en sus redes sociales, el expresidente Evo Morales advirtió “peligro” para la democracia y planteó siete demandas.

“La democracia está en peligro, nuestro deber es defenderla”, escribió el también jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La primera de sus peticiones es la devolución de “las facultades legislativas y de fiscalización a la Asamblea Legislativa”.

Aludió a la medida cautelar de una sala constitucional de La Paz que en agosto de 2023 suspendió la interpelación legislativa a los ministros del presidente Luis Arce, a instancias del titular de Economía, Marcelo Montenegro.

En el segundo punto, Morales planteó, “como manda la Constitución”, la realización de las elecciones judiciales, suspendidas de manera sistemática a través de decisiones judiciales y fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) desde marzo de 2023.

Además, pidió la declaratoria de “nulos de pleno derecho todos los actos de los autoprorrogados”, en referencia a magistrados y consejeros electos en 2017 y prorrogados en su mandato a través de la Declaración Constitucional 049/2023, emitida por el TCP.

En medio de la división del MAS entre facciones arcista y evista, que impide la realización de un congreso para la renovación de la dirección nacional, la tercera demanda de Morales considera que “que las diferencias partidarias sean resueltas por la militancia a través de elecciones primarias”.

En este punto, exige la resolución de las diferencias partidarias “sin proscripciones ni inhabilitaciones”. Es que el gobierno de Arce considera que, a raíz de la Declaración Constitucional 049/2023, Morales está “inhabilitado”.

Nuestras demandas son en defensa de la democracia:

1. Que se devuelvan las facultades legislativas y de fiscalización a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se ha manifestado sobre la inhabilitación o no de Morales para las elecciones de 2025, sí amonestó al MAS por no renovar su directiva, con la advertencia de retirar su personería jurídica en caso de no cumplir con ese requisito en un nuevo plazo de 120 días.

Vinculado a este asunto, en el quinto punto, el dirigente político reclamó que “el TSE respete a las organizaciones políticas y no sea un brazo para ejecutar las decisiones del gobierno de turno”.

De manera sucesiva, el TSE rechazó la supervisión de congresos de las facciones arcista y evista del MAS debido a que no cumplen con el requisito de representación nacional ni de organizaciones matrices para ese propósito.

Como cuarta demanda, el líder del MAS exigió que todos los convenios firmados sobre el litio “pasen” a la Asamblea Legislativa.

El gobierno de Arce suscribió una serie de contratos como empresas públicas y privadas de China y Rusia, especialmente, para la instalación de plantas de extracción directa de litio en los salares Uyuni, en Potosí, y Coipasa, en Oruro.

Finalmente, vinculado al caso del golpe fallido propiciado por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, Morales demandó “respeto” a la institucionalidad y la antigüedad en las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Sobre el nombramiento de Zúñiga, el expresidente había observado que no correspondía debido a sus méritos y su antigüedad. El ahora encarcelado general fue protagonista de la toma armada de la plaza Murillo, el 26 de junio.

Antes, en una entrevista con No Mentirás, el jefe militar se había expresado en contra de la eventual participación de Morales en las elecciones de 2025.

