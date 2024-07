El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, justificó este domingo por qué no salió en la foto del encuentro multipartidario organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Indicó que no iba a estar con “separatistas, golpistas y neoliberales”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Reiteró que mientras no se resuelva la situación del reconocimiento al congreso del Lauca Ñ de su partido, no firmará el documento donde se acuerda la eliminación de las elecciones primarias, para priorizar las judiciales de este año y las presidenciales de 2025.

“La reunión termina y el presidente (del TSE Óscar Hassenteufel) dijo ‘mañana hay reunión, vamos a resolver el tema del MAS’. (Yo dije): hasta mientras (no se resuelva) no firmo el documento. Me invita a la foto, (pero) cómo voy a estar en la fotografía con separatistas, con golpistas y neoliberales”, dijo.

Señaló que la foto de los partidos en el TSE es histórica, debido a que está el Gobierno con “neoliberales, golpistas y separatistas. Prefería estar solo”.

El TSE realizó el miércoles el Encuentro Multipartidario e Interdisciplinario por la Democracia en instalaciones del Órgano Electoral, con la participación de representantes de los partidos políticos y de los órganos Ejecutivo y Legislativo, entre otros. En esa reunión, Morales solicitó el reconocimiento del congreso de Lauca Ñ del año pasado o que se anulen los plazos para la definición de nuevas directivas en los partidos.

“Estoy convencido, por instrucción del Gobierno, el Tribunal Supremo Electoral convocó a esta reunión multipartidaria para excluir al MAS-IPSP; gracias al pueblo, que se enojó y obligó a convocarnos faltando un día”, mencionó Morales.

El expresidente también indicó que la eliminación de las primarias ya estaba concertada porque cuando se debatía “eran todos contra el MAS”.

“Cuando pedí el respeto a la institucionalidad y que el TSE no esté sometido al Gobierno, todos me apoyaron, (pero) en el tema de las primarias, los vocales Tahuichi Tahuichi y (Gustavo) Ávila ya habían concertado para que no haya primarias, era mayoría, nos sumamos, reconocemos, soy orgánico, pero también que se suspendan los plazos para renovar directivas y si no en el caso del MAS que se reconozca el congreso realizado en Lauca Ñ”.

El viernes el delegado del MAS ante el TSE, Diego Jiménez, se reunió con personeros del Órgano Electoral, pero no logro dar curso a los pedidos que hizo Morales en el Encuentro Multipartidario.

Señaló que se abrió un canal de diálogo, pero que no ha terminado, ni se ha agotado la solicitud que hizo el expresidente. “Vamos a venir los siguientes días, nuevamente, para seguir viendo soluciones que fortalezcan la institucionalidad del Órgano Electoral y cualquier salida sea en el marco de la norma y de la democracia”.