Multan con Bs 25.000 a mineros de Potosí por incumplir con el cierre de diques de colas contaminantes

Una Sala Constitucional ha dispuesto multar con Bs 25.000 a la Asociación de Ingenios Mineros de Potosí, como consecuencia de haber incumplido el plazo para cerrar dos diques de colas qué generan contaminación.

La información fue proporcionada por la concejal Reyna Menacho, quien junto a comunarios de Cantumarca promovieron una Acción Popular para el cierre de los diques Laguna Pampa I y II.

El año pasado, se dispuso que los mineros tenían hasta el 29 de junio de 2024 para cerrar los diques de colas, pero al advertir que no cumplieron se solicitó acciones a la justicia constitucional.

Es así que la Sala Constitucional Primera de Potosí emitió una resolución este 24 de julio, imponiendo la multa de Bs25.000 a la Asociación de Ingenios Mineros.

Además, se otorgó otro plazo de cuatro meses para cumplir con el cierre de los diques, bajo advertencia de paralizar cuentas de los integrantes de la Asociación de Ingenios Mineros y aplicar multas progresivas.

Los comunarios de Cantumarca emprendieron estas acciones legales, después de verificarse la alta presencia de plomo en su sangre. El caso fue de preocupación incluso de la Defensoría del Pueblo que pidió un plan de contingencia de salud para estas personas.

“Se está velando principalmente la salud pública no solamente de Cantumarca, sino también de la población Potosina, por haber encontrado altos índices de plomo en la sangre no solamente de niños sino también de personas mayores. Y corre el riesgo de que si no se realice este cierre pues definitivamente se estaría atentando a la salud de la población”, dijo la concejal Menacho.