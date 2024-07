«Nada aquí es con dólar»: Diputada del MAS pide olvidarse del dólar y valorar el peso boliviano

Sin embargo, diversos sectores de Bolivia comenzaron a protestar por la falta de dólares para realizar sus importaciones de insumos y productos; entre ellos, los farmacéuticos, los industriales, los importadores y los gremiales.

Diputada del MAS, Gloria Callisaya. Foto: ANF

La Paz, 12 de julio de 2024 (ANF).- Ante la crisis económica que atraviesa el país por falta de la divisa extranjera, la diputada arcista del Movimiento Al Sociliamo (MAS) Gloria Callisaya sostuvo que la población boliviana no duerme ni se levanta con dólares para realizar sus operaciones del día a día; en esa línea, pidió olvidarse del billete extranjero y valorizar la moneda nacional.

«Como medios de comunicación, informaremos bien, porque si decimos que ya está el mercado grande, como si todos los hermanos bolivianos nos levantaríamos con dólar o dormiríamos con dólar, nada aquí es con dólar. Más bien, hay que olvidarse de los yanquis su dinero. Como todos los países indican y valorizan su plata, como China con sus yuanes. Aquí, como Perú, su moneda sube y baja, hay veces es más que los dólares que se maneja. En ese tipo hay que seguir viendo para buscar la estabilidad, no tenemos que desvalorizar nuestros bolivianos», sostuvo Callisaya.

La diputada fue consultada sobre la supuesta estabilidad económica que dice el Gobierno que existe en el país, cuando el precio del dólar alcanzó a los Bs 10 en el mercado negro, cuando el tipo de cambio oficial es de Bs 6.96.

«Para eso se ha hecho la reunión con Lula Da Silva. Por otro lado, no dormimos día a día, el pan no compramos con el dólar, la papa arroba no compramos con dólar», resaltó la legisladora del oficialismo.

Desde febrero del año pasado, el país atraviesa por una escasez de dólares en el mercado formal y paralelo. El Gobierno admitió que tienen dificultades con la disposición de esa moneda, pero negó que en el contexto boliviano exista una crisis económica.

En un par de oportunidades, el presidente del Estado, Luis Arce, dijo que el problema se debe, principalmente, a la baja producción y exportación de gas; en consecuencia, el país ya no recibe los mismos ingresos de antes.

Diversos sectores comenzaron a protestar por la falta de la moneda extranjera para realizar sus importaciones de insumos y productos; entre ellos, los farmacéuticos, los industriales, los importadores y los gremiales.