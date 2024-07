¿Necesita EE.UU. un presidente? Esto opina Musk

Fuente: https://actualidad.rt.com

Elon Musk reaccionó este viernes a un artículo del columnista de The New York Times Ross Douthat, titulado «¿Necesita EE.UU. un presidente?».

Según el magnate, se trata de «una cuestión real». «Obviamente no hemos tenido uno hace tiempo», expresó, en una aparente crítica al actual mandatario Joe Biden.

Real question … since we obviously haven’t had one for a while lmao https://t.co/NsyAROCW8a

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2024

