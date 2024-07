“No tenemos normalidad en el acceso a dólares”, dicen industriales y piden cambios para atraer inversión extranjera

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) hace un llamado a las autoridades nacionales y del Legislativo para encontrar soluciones en base al diálogo con el sector privado que permita impulsar la economía con miras a enfrentar los perjuicios que se tienen ante una falta de dólares.

Pablo Camacho, presidente de la CNI, remarcó la importancia del diálogo público-privado señalando que debe haber una mayor participación del empresariado en el entendido de que son ellos quienes pueden facilitar y traer la inversión, pero que esto debe ir acompañado de normativa.

Dijo que se ha pedido permanentemente una nueva ley de inversiones teniendo en cuenta que “Bolivia es un país minero, es un país petrolero, pero la norma hoy no permite la llegada de inversiones extranjeras, si bien Yacimiento está haciendo unas grandes inversiones, pero 700 mil millones de dólares para la industria petrolera son nada”.

“Urge una nueva ley de inversiones”, enfatizó al señalar que a este clamor también se ha sumado “el ministro de Hidrocarburos, que hace pocos días en Santa Cruz” pidió una nueva normativa y “el presidente Comibol lo hizo el año pasado, en el mes de diciembre”.

¿Han tenido algún resultado por el tema de dólares o aún no han visto algún tipo de mejora en la situación?

Sobre el tema, Camacho dijo que el acceso a los dólares es por demás complejo, pero “tenemos que ir a una programación, hablar con los distintos bancos para poder conseguir los dólares que hoy se nos hacen muy difíciles”.

“Eso sin lugar a dudas representa un incremento en nuestros costos y termina en un incremento en los precios, pero tenemos que hacer que nuestra actividad genere un equilibrio si no comenzamos a perder, así que todavía no se ha restablecido no tenemos normalidad en el acceso a dólares para poder importar insumos, bienes de producción, bienes de capital, repuestos, etcétera”, apuntó.

Desde la Cámara Nacional de Industrias se insistirá en el diálogo, pero en una mayor dinámica para tener soluciones más rápidas.

“Tenemos que llegar con propuestas y la CNI junto a las cámaras departamentales hemos ido generando permanentemente propuestas que tienen que concretarse. Tenemos varias leyes que hemos propuesto de modificación, incluso en temas de contrabando y otros, que son responsabilidad de la Asamblea Legislativa, así que la responsabilidad también está en ellos, de promulgar y aprobar esas normas”, manifestó.