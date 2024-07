Nodal pagaría 12 millones de dólares a Ángela Aguilar si rompe esta CLAÚSULA de acuerdo prenupcial

Según reportes de Michelle Ruvalcaba, Nodal estaría condicionado a pagar una gran cantidad de dinero en caso de romper una clausula en el presunto acuerdo prenupcial

Fuente: Milenio/ Alexandra González

Los nombres de Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen siendo tendencia en redes sociales luego de haberse casado en una íntima ceremonia en una hacienda cerca de Morelos.

La pareja ahora estaría disfrutando de su luna de miel en las playas de Los Cabos, sin embargo se dio a conocer nueva información acerca de un presunto acuerdo prenupcial.

Christian Nodal habría firmado acuerdo prenupcial, según Michelle Ruvacalva

Mientras la pareja de recién casados disfruta de su luna de miel, el periodista Michelle Ruvalcaba, a través de su canal de YouTube dio detalles de un presunto acuerdo prenupcial que supuestamente Pepe Aguilar habría organizado.

Ruvacalba compartió este presunto acuerdo en su último video, sin embargo no mostró el documento en sí, ni brindó más detalles del origen de éste, aunque comentó el tema y aplaudió a Pepe Aguilar por «defender a su única hija mujer».

«Andan sacando que Don Pepe Aguilar hizo un contrato prenupcial asegurando que a su hija no la dejarán en vergüenza sabiendo cómo es el otro y ahí les va lo que dice el contrato», dijo Michelle Ruvalcaba.

Rubacalva explicó que dicho documento asegura la integridad económica de la cantante, sin embargo destaca una clausula que además protegería su reputación pues aseguraría que el intérprete de «Adiós amor» no le será infiel a Ángela Aguilar.

En caso de que el cantante optara por serle infiel a la hija de Pepe Aguilar, Nodal estaría obligado a pagar una exorbitante suma de 12 millones de dólares además de el divorcio inmediato de la joven cantante.

«Medios internacionales aseguran que Nodal fue obligado a casarse con Ángela Aguilar bajo contrato firmado por su suegro Pepe Aguilar, dicho contrato le exige a Nodal permanecer tres años junto a Ángela Aguilar sin haberle sido infiel, de lo contrario al comprobarse una infidelidad por parte de Nodal este deberá pagar la cuantiosa suma de 12 millones de dólares y el divorcio inmediato con Ángela Aguilar», se lee en una breve captura de pantalla difundida por el periodista de espectáculos.

Rubacalva admite que no sabe qué decir al respecto aunque asegura que Pepe Aguilar «es un hombre astuto» y «conoce la reputación de Christian Nodal», incluyendo sus polémicas separaciones con Belinda y Cazzu.

«Eso es lo que se dice respecto a ellos… Don Pepe Aguilar es un hombre muy astuto, es un hombre exageradamente astuto. Sabe cómo es él, a lo mejor entiende que su hija está enamorada y que su hija no ve más allá y a lo mejor el señor se puso listo», revela.

El periodista además destaca que el cantante estaría cuidando la economía de Ángela así como su reputación, lanzando ácidos comentarios en contra de Christian Nodal.

«Está cuidando la economía no solo de su hija o la carrera, la reputación de su hija», agregó. «Yo le aplaudo a don Pepe… si se la hizo a Belinda, si se la hizo a todas… pues don Pepe no es tonto, él sabe… él dijo ‘aquí va a haber un contratito y te va a salir bien caro si dejas a mi hija como una estúpida», sentenció.

Cabe destacar que dicha captura de pantalla citada por el periodista no es una prueba definitiva sobre la existencia de dicho documento y quedará esperar si la familia Aguilar decide desmentir o confirmar la veracidad de éste.

Mientras tanto, Nodal y Ángela continúan disfrutando de la vida de recién casados, donde la cantante ha compartido algunos detalles de su luna de miel en redes sociales.

