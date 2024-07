«O te vas bien o iremos a por ti»: Trump dice que Obama forzó a Biden a abandonar la carrera presidencial

El candidato republicano afirmó que el expresidente «Obama no soporta» al actual mandatario estadounidense.

Fuente: https://actualidad.rt.com

El expresidente estadounidense Barack Obama «no soporta» al actual mandatario Joe Biden, por lo que junto con otros destacados demócratas le forzó a retirarse de la carrera electoral, afirmó Donald Trump al diario New York Post.

«Obama no lo soporta y él no soporta a Obama. Obama tuvo parte, porque dijo que no iba a apoyarle», declaró el candidato presidencial republicano a los periodistas. Además, señaló que la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, así como muchos otros legisladores demócratas, también se negó a respaldar a Biden.

«Todos le abandonaron y le dijeron: ‘O te vas bien o vamos a ir a por ti’. Y eso fue lo que pasó. Y no tuvo otra opción. De eso no hay duda», afirmó Trump.

Anteriormente, el canal de televisión NBC News reportó, citando a sus fuentes, que Nancy Pelosi jugó un papel clave en la decisión de Biden de no participar en las elecciones de noviembre. Aunque nunca pidió públicamente al mandatario que se retirara de la carrera presidencial, mantuvo entre bastidores conversaciones con congresistas y donantes del Partido Demócrata para influir en su opinión, según el medio.

Este domingo, Joe Biden anunció que se retiraba de la carrera presidencial, argumentando que sería mejor para el Partido Demócrata y para el país que se concentrara en cumplir sus obligaciones como presidente en lo que le resta de mandato. Más tarde, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, declaró que buscará la nominación demócrata para las elecciones de noviembre y que cuenta con el apoyo del mandatario.