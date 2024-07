Oficial Mayor de Diputados señala que recién asumió el cargo y no fue quien contrató al funcionario aprehendido

Aseguró que el exempleado fungió funciones desde enero pasado y en junio lo ascendieron, pero el anterior oficial fue quien firmó el contrato.

eju.tv / Video: Kawsachun Coca

Lidia Mamani / La Paz

El Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, César Augusto Ayaviri Portanda, señaló que hace 10 días asumió el cargo y que desconoce sobre los presuntos hechos de corrupción que pudo haber cometido el ahora funcionario que fue aprehendido ayer por extorsión y coima. Agregó que el anterior oficial fue quien lo contrató al exempleado en enero pasado y hasta firmó su ascenso en junio pasado como el encargado de Adquisiciones y Compras de esa instancia legislativa.

“Estuve con trámites en la Caja Petrolera, esa fue la causa para que no haya estado en las oficinas y también vi en las Redes Sociales que están mellando mi dignidad. El 18 de junio fue designado como Jefe de Compras, pero el que le dio el memorando ha sido el anterior Oficial Mayor, yo entré recién la anterior semana y hoy cumplo mi décimo día en el cargo, recién me estoy empapando de las cosas y me salen con esto, la verdad es deplorable”, dijo Ayaviri tras ser consultado sobre el presunto hecho de corrupción cometido por empleado de la Cámara Baja.

Aunque dijo, que por el hecho que actualmente es investigado, Joel A. P., ya fue desvinculado del cargo en las últimas horas y que él como nueva autoridad no tiene nada que ver en el caso, por eso está dispuesto a declarar ante la Fiscalía en el momento en el que lo convoquen.

Ante la consulta sobre si conoce al aprehendido, respondió que él nació en Potosí, pero desde niño se fue a vivir a la ciudad de Sucre, en Chuquisaca, por eso conoce a varios de los que trabajan en la instancia legislativa, pero si alguna persona comete algún delito, es personal.

En las últimas horas se conoción, que tanto el Oficial Mayor, el Secretario General y hasta el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, fueron mencionados por el exempleado aprehendido, de quienes dijo que fue por orde de ellos que pidió la coima de más de Bs 74.000.

Al respecto, Huaytari manifestó que un delito cometido por un funcionario de cualquier entidad del Estado es un asunto personal y que no debe implicar a toda una institución. Agregó que se debe esperar los resultados de las investigaciones.