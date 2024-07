“Ojalá en la ALP no boicoteen por instrucción de él”, afirma ministra Prada, luego de que Evo no firmó conclusiones del encuentro electoral    

En el punto 4 de los 12 acordados por las organizaciones políticas, a excepción del MAS evista, señala que se pide suspender las elecciones primarias y que el TSE remitirá a la ALP un proyecto de ley sobre el tema.

Lidia Mamani / La Paz

Luego que el presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), Evo Morales, abandonó el Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia antes de que se firme y se lea el documento de conclusiones, debido a que en uno de los puntos señala que se pide a la Asamblea Legislativa suspender las elecciones primarias, algo en el que no estaba de acuerdo. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, manifestó que “ojalá que ahora no boicoteen por instrucción de él” la aprobación del proyecto de ley.

“Hemos estado todos en el debate por un largo tiempo,él (Evo Morales) ha debido ser la persona a la que se le ha dado la palabra todas las veces que pidió,luego que no diga que se le ha restringido. Ojalá en la Asamblea no sea una de las cosas que boicoteen por instrucción de él, porque creo que hoy se ha dado una señal importante de que la gran mayoría lo que queremos es avanzar (…)”, señaló la autoridad, quien estuvo en el encuentro electoral en lugar del presidente Luis Arce.

En ese sentido, indicó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que determine la eliminación de las elecciones primarias para este año, algo en el que el líder del MAS evista no estuvo de acuerdo en todo momento del encuentro, a diferencia de la mayoría, que incluso mencionó que es un gasto insulso y que la última vez se erogaron más de 20 millones de bolivianos, para ese proceso electoral.

“Ojalá que no, pero él no ha suscrito. Entonces, creo que ya todo lo que ha venido en el sabotaje de muchos proyectos de ley, que son en beneficio del pueblo, a mí me queda la susceptibilidad, por supuesto, que me queda la susceptibilidad, pero esperemos que más allá de lo que Evo Morales les diga o la instrucción que les dará en torno a este tema, como él estuvo presente y como señaló que hubo un acuerdo, aunque él sí quería que hayan las primarias y además que sean cerradas, ahí hubo un debate, pero muchos dijimos que cuando hubo primarias, no fue democracia interna para la elección de candidatos”, respondió ante la consulta que el ala evista no permitirá en el parlamento la aprobación de la propuesta de norma.

Durante la lectura de las conclusiones del encuentro electoral, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, señaló que el punto cuatro, de los 12 acordados por todas las organizaciones políticas, señala que “los asistentes de manera unánime piden a la ALP aprobar una ley que suspenda las elecciones primarias para la gestión 2024 y retomar un análisis de implementación progresiva, para impulsar la democracia interna en las organizaciones políticas. El TSE presentará un proyecto de ley pertinente”.