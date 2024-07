OpenAI lanza su propio motor de búsqueda

Fuente: https://actualidad.rt.com

OpenAI, la empresa detrás del ChatGPT, ha lanzado la versión de prueba de su motor de búsqueda SearchGPT impulsado por el uso de inteligencia artificial (IA) que combina «la fuerza» de sus modelos de IA con la información de fuentes relevantes, comunicó este jueves la compañía.

We’re testing SearchGPT, a temporary prototype of new AI search features that give you fast and timely answers with clear and relevant sources.

We’re launching with a small group of users for feedback and plan to integrate the experience into ChatGPT. https://t.co/dRRnxXVlGh pic.twitter.com/iQpADXmllH

— OpenAI (@OpenAI) July 25, 2024

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas