Óscar Hassenteufel aclara que no renunció a la Presidencia del TSE

Adelantó que se planteará ante las 11 organizaciones políticas la suspensión de las elecciones primarias debido a la superposición con las elecciones judiciales.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, desmintió los rumores sobre su renuncia, aclarando que solo solicitó un permiso temporal por motivos personales. Aaseguró que continuará en su cargo y presidirá el encuentro con los partidos políticos programado para este miércoles.

«Solo he pedido un permiso temporal por temas personales. No he renunciado a la presidencia del TSE,» afirmó Hassenteufel, quien asumió la presidencia del organismo el 30 de abril de 2021. Su aclaración sobre la situación actual busca poner fin a las especulaciones y reafirmar su compromiso con el organismo electoral.

A pocas horas del denominado Encuentro Multipartidario por la Democracia, el presidente TSE adelantó que se planteará ante las 11 organizaciones políticas la suspensión de las elecciones primarias debido a la superposición con las elecciones judiciales.