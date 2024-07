Policía gasifica a evistas y arcistas luego que cordón de seguridad fue rebasado en exteriores del TSE

En el lugar se registraron dos personas heridas, entre ellos el alcalde Iván Arias. Aunque también se dijo que hay más de cuatro, aún no se tiene un informe oficial.

eju.tv / Video: DTV

Lidia Mamani / La Paz

Desde tomates hasta palos es lo que se lanzaron los militantes evistas y los arcistas, en las imágenes se observa cómo se intentan golpear con patadas y puñetes en plena plaza Abaroa, en la ciudad de La Paz, donde están las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante ello, el contingente policial que instaló un cordón policial desde tempranas horas fue roto y al no haber control, lanzaron gases lacrimógenos.

De acuerdo con el audio de fondo se escucha gritar de un lado: “Evo no está sólo, fuera putitas, fuera pititas, los arcistas no pasarán”. Pero de fondo también se escuchan las detonaciones de varios petardos y se ve cómo los agentes químicos cubren la plaza paceña, pese a ello la gente no es dispersada y por el contrario se concentraron en mayor número.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Mientras que, del otro lado del que también se observa gran cantidad de gente que apoya al Gobierno, entre ellos representantes de las organizaciones sociales, quienes se aportaron en la calle Sánchez Lima, manifiestan: Lucho no está sólo; fuera evistas c.., vuelvan al Chapare; fuera evistas c…, vuelvan al Chapare.

También puede leer: Masistas de los dos bandos se enfrentaron con palos y chicotes en la plaza Abaroa

La tensión se registra desde hace dos horas, pese a la presencia de los uniformadores del verde olivo, del cual también se reportó que otro apoyo de la UTOP está arribando al lugar, junto a sus motocicletas, debido a que la cantidad de los afines de ambas «alas» del Movimiento Al Socialismo (MAS) se incrementan. En el lugar se registró una persona herida, al igual que el alcalde paceño Iván Arias. Aunque se menciona que son más de cuatro, se espera el reporte oficial de la Policía

Desde el lugar, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Campesinos de Bolivia (Csutcb), Mario Seña, dijo que tuvieron que llegar hasta inmediaciones del TSE, debido a que el evismo está actuando de la misma forma que los neoliberales al intentar que haya «muertos». “Quieren sembrar sangre para negociar con la vida de los bolivianos y eso no lo vamos a permitir, nosotros somos de la cultura pacífica y vamos a resguardar la conclusión de la reunión para tomar decisiones”.