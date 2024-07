Polonia «explorará la idea» de derribar misiles rusos sobre Ucrania

Al mismo tiempo, el canciller polaco afirmó que Varsovia no tomará esa decisión sin la aprobación de la OTAN.

Fuente: https://actualidad.rt.com

Polonia considera la posibilidad de empezar a derribar misiles rusos sobre Ucrania, declaró el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, durante su intervención en un acto del Instituto Empresarial Estadounidense en Washington.

«En este momento, se trata de una idea. Lo que dice nuestro acuerdo es que exploraremos esta idea», afirmó Sikorski.

Este lunes, Varsovia y Kiev firmaron un acuerdo que permite a la nación polaca derribar misiles y drones rusos en el espacio aéreo ucraniano.

«Los ucranianos dicen: ‘Por favor, no nos importa, háganlo sobre nuestro espacio aéreo cuando haya un peligro inminente de [que los mísiles y drones] crucen a territorio polaco’. En mi opinión, eso es defensa propia, pero estamos explorando la idea«, añadió el canciller.

Al mismo tiempo, el ministro polaco afirmó que Varsovia no daría ese paso sin la aprobación de la Alianza Atlántica. «Si la OTAN no toma esa decisión, Polonia no la tomará individualmente», afirmó.

Además, esta semana se reveló que la base de defensa antimisiles balísticos que EE.UU. empezó a instalar en junio de 2021, cerca de la localidad polaca de Redzikowo, «ya está operativa y disponible para la defensa de la alianza».