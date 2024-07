Ante el rechazo a la medida cautelar que ordenó la paralización de la preselección, la Sala Constitucional Segunda de Beni multó y pidió congelar las cuentas de los legisladores de la Comisión Mixta de Constitución, por desacato. Así, se volvió a paralizar el proceso.

“A las 17.50, la secretaría de la Sala Constitucional de Beni nos vuelve a notificar con un mensaje diciendo: la Sala Constitucional los ha multado con Bs 5.000 a cada miembro de la comisión por no haber hecho caso a la medida cautelar y se ha oficializado ante la Asfi (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) el congelamiento de las cuentas y así progresivamente por día (será la multa)”, informó el presidente de esta comisión, el senador Miguel Rejas (MAS).

Esta instancia de la Asamblea Legislativa, al mediodía de ayer, fue notificada con la medida judicial para paralizar el proceso. Tras el análisis realizado en sesión, se determinó continuar con la fase de la evaluación a los postulantes.

Legisladores

La medida cautelar fue emitida por el vocal Charles Mejía, quien el 1 de julio logró también la paralización del proceso para las judiciales, luego de presentar un amparo constitucional para que la Comisión Mixta de Justicia Plural revise su inhabilitación.

El nuevo recurso es de una tercera persona y no así de un postulante. Heidy Padilla impugnó la postulación de Jesús Martínez para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de Beni, según ella porque presentó documentación falsa y tras haber sido sancionado dos veces por el Consejo de la Magistratura.

“Analizada la acción, la señora indica que impugnó a un tal Martínez y que éste no tiene que estar habilitado, que (ya) ha hecho la impugnación y se lo ha vuelto a habilitar. Por qué se lo ha habilitado, porque no tenía una sentencia ejecutoriada. Él tiene antecedentes disciplinarios y dos procesos en el Consejo de la Magistratura, pero hemos quedado para él y para todos, si no tienen sentencia ejecutoriada no podíamos inhabilitarlo”, explicó la senador por Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame.

La audiencia del amparo constitucional se realizará el viernes 12 de julio a las 09:00, en la ciudad de Trinidad.

Rejas objetó esta acción judicial. “Es lamentable y muy penoso que nos estén poniendo a este juego y el país realmente está viendo, de quienes trabajamos y estamos viendo la forma de continuar” con esta labor con miras a las judiciales.

Añadió que “teníamos previsto arrancar con las preguntas a los postulantes de La Paz, pero lamentablemente nos vienen amenazando y truncando nuestro proceso y amenazando de manera personal. No hay seguridad, no hay certeza y las garantías necesarias para continuar con este proceso”.

CC

Andrea Barrientos, senadora por CC, calificó la actitud de la Sala Constitucional de Beni como un precedente “nefasto” en la historia democrática del país. “La actitud que toman ellos (vocales de la Sala) de notificarnos con multa de 5.000 bolivianos por día, más congelamiento de nuestras cuentas, es inadmisible. Si eso le hacen a la Asamblea, qué le hacen a la gente de a pie. Esos vocales son la muestra de la podredumbre de la Justicia, una podredumbre de que se tienen que ir”, complementó.

La legisladora indicó que la paralización de este proceso “no es por miedo, sino por precautelar a sus familias”. “Hemos dicho que no tenemos miedo, no podemos avanzar solos. 13 asambleístas de la Comisión Mixta de Constitución contra todo el Poder Judicial y personeros de la Fiscalía”.

Mientras que su colega Salame descalificó también la notificación realizada por la Sala Constitucional en cuestión, debido a que debió existir un documento judicial, ya que en el país “no se trabaja por mensajes telefónicos”.

Señaló que el proceso no puede suspenderse porque una funcionaria subalterna de un tribunal afirme que se impondrá una multa. “La señora a la que se está vulnerando el derecho tendría que presentar un memorial indicando que nosotros hemos decidido continuar con este proceso”.

Hoy se prevé el inicio de los exámenes orales en la Comisión Mixtas de Justicia Plural, empero, el recurso incluye también a esta instancia, por lo que también deberá suspender las pruebas a los postulantes del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental.

“Extraoficialmente conocemos que se ordenó la paralización (del proceso). No hemos sido notificados… Mañana (hoy) está previsto a las 08.00 el examen. Hasta que no exista notificación, nosotros trabajamos de manera normal”, remarcó el senador Luis Adolfo Flores (MAS), miembro de esa comisión.

Tras nueva paralización de las judiciales, presidente Arce insta a continuar con la preselección