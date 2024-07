Postulante que paralizó las Judiciales afirma que legisladores no están capacitados para el proceso

El vocal del TDJ de Beni y postulante a magistrado, Charles Mejía. Foto: Cámara de Senadores

El postulante a magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Charles Mejía, en favor de quien se emitió una medida cautelar, que paralizó nuevamente el proceso de preselección de las Elecciones Judiciales en el Legislativo, afirmó que los diputados y senadores que componen las comisiones no “están preparados” para llevar adelante este proceso.

“Presenté un amparo constitucional, lo gané, porque me inhabilitaron ilegalmente, dijeron que no contaba con título en provisión nacional y dijeron que no tenía la experiencia específica. Pero como los miembros de las dos comisiones (legislativas) no están preparados para un proceso así, no tienen ni la más peregrina idea de cómo enfrentarlo, confundieron los términos y denominaciones del título profesional y me inhabilitaron pese a que he tramitado 150 amparos constitucionales”, afirmó Mejía, en contacto con Visión 360.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El postulante al TCP, ejerce desde 2022 como vocal constitucional del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni. Asegura que la medida cautelar, contra el Legislativo, se impuso ante el incumplimiento de los miembros de las comisiones mixtas de Justicia Plural y Constitución, quienes en tres días debieron resolver una instrucción judicial anterior, con la reconsideración de su inhabilitación.

Mejía explicó que no presentó un nuevo amparo constitucional, la paralización del proceso de preselección en el Legislativo, ayer, se dio por una medida cautelar impuesta ante el incumplimiento de una instrucción constitucional anterior. El postulante señaló que no figura en el cronograma para los exámenes orales y que tampoco fue informado con una resolución de reconsideración a su inhabilitación.

“El otro elemento que observaron fue que no contaba con la experiencia específica, pese a ser el abogado, en Beni, que más acciones constitucionales ha tramitado. A lo largo de 12 años de carrera tengo más de 150 amparos constitucionales, presenté la certificación, pero como abogado libre no puedo auto certificar mi experiencia de trabajo”, cuestionó Mejía.

Aseguró que otro candidato de Tarija que tenía un problema similar, y sólo tramitó 37 amparos constitucionales, fue habilitado por la misma comisión que lo inhabilitó a él.

Criticó la forma de trabajo de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural, por el manoseo del proceso de preselección. “Ellos, a discreción o por padrinazgos han habilitado a otros candidatos (sin experiencia) y ese manoseo de parte de las comisiones, ha llevado a que me inhabiliten. Sólo hago respetar mis derechos”, manifestó.

El lunes, luego de conocer que se había suspendido nuevamente la preselección de candidatos a las Elecciones Judiciales en el Legislativo, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), se pronunció por redes sociales.

“Ya no queda duda sobre el verdadero golpe que protagonizan el Órgano Judicial y el Ejecutivo contra la Asamblea Legislativa. La sala constitucional del Beni, obediente al Gobierno masista, tardó apenas dos horas en ordenar nuevamente la paralización del proceso de elecciones judiciales. El presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca, el ministro Lima y los autoprorrogados, utilizando a los jueces, impiden el cumplimiento de la CPE (Constitución Política del Estado) y degradan aún más nuestra democracia”, escribió Mesa en X.

Mejía también respondió a esa y otras críticas, rechazó tener algún vínculo con el Ejecutivo, los magistrados autoprorrogados del TCP y el Órgano Judicial, de quienes afirma tener una opinión personal que prefirió no mencionar.

Explicó que, en caso de continuar inhabilitado, la norma aún le permite recurrir a una acción constitucional de queja. El reclamo de Mejía debe ser resuelto, sin la necesidad de otra audiencia, por la Comisión Mixta de Justicia Plural, en la cual se debe evaluar los argumentos del postulante y emitir una nueva resolución fundamentada para definir, si lo alejan definitivamente del proceso de preselección o lo habilitan para que acceda a la fase de exámenes orales.

Lee también: Elecciones judiciales, primarias y generales costarían al país 418 millones de bolivianos