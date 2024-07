Presidente del Senado anuncia entrega de listas de candidatos para las judiciales en estos días

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Foto: La Razón.

eju.tv

Boris Bueno Camacho

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Rodríguez celebra la etapa final de la preselección y prevé entrega de listas esta semana; Marset proclama la inocencia de su esposa y amenaza con cárcel a la jueza y al fiscal que la procesaron; y, ANH explica que existe sobredemanda de combustibles a causa de la especulación. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Rodríguez celebra la etapa final de la preselección y prevé entrega de listas esta semana

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, celebró que la preselección de postulantes a las elecciones judiciales entre en su etapa final y previo que las comisiones mixtas entreguen en los siguientes días las listas de profesionales habilitados a los comicios. “Después de un año y tres meses de incertidumbre debido a una sucesión de acciones de Amparo Constitucional, el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales entra en su etapa final”, publicó en su cuenta de X. Se refirió a una serie de recursos que frenaron el proceso; se trata de la fase de exámenes orales a los 394 postulantes a los Tribunales Constitucional Plurinacional, Supremo de Justicia y Agroambiental; y al Consejo de la Magistratura.

– “Si no hay primarias, el único candidato sería Lucho”, dice Evo y advierte con movilizaciones

El expresidente y líder del MAS, Evo Morales, reiteró que considera que el Gobierno de Luis Arce pretende eliminar las elecciones primarias para tener como candidato al jefe de Estado. En una entrevista con el diario español El País, Morales fue consultado sobre si existía alguna instancia de negociación interna en el MAS respecto a la candidatura del binomio presidencial para el 2025 o si no se podía realizar elecciones internas. “Yo dije que vayamos a primarias, pero Lucho no quiere. La encuesta de Celag (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) nos da ganadores. Si no hay primarias, el único candidato sería Lucho”, afirmó Morales. “Ojalá sea vía asamblea, sino va a ser con movilización”, afirmó el líder del partido azul.

– Rumbo a 2025: Así parten los candidatos

Hasta ahora todo son risas, pero la hora de la verdad se acerca y estrategas de medio continente miran ya a Bolivia como el próximo destino en el que hacer negocio. Analistas, consultores, estadísticos… todo el mundo quiere saber qué pasa hoy por hoy en Bolivia para ajustar sus presupuestos y diseñar campañas “ganadoras” para dentro de un año. Estamos en plazo. La literatura moderna de politología dice que más o menos poco importa lo que se haya hecho en todo este tiempo desde la última elección, incluso para el presidente del Estado, porque lo importante vendrá a pocos meses de las alecciones, cuando el humor general dada la coyuntura acabará por definir si Bolivia quiere un cambio, un ajuste o una revolución.

– Marset proclama la inocencia de su esposa y amenaza con cárcel a la jueza y al fiscal que la procesaron

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se comunicó la noche del domingo con un programa de la televisión de su país en el que proclamó la inocencia de su esposa y amenazó a la jueza y al fiscal de la causa con hacerlos encarcelar por la persecución contra una ‘mujer inocente’; en ese sentido, anunció que sus abogados demostrarán la falsedad de la acusación. «No hay mucho para decir, solo espero que salga a la luz que se ha perseguido todo este tiempo, a una persona inocente, solo por ser mi mujer» declaraba Sebastián Marset en el audio transmitido en el programa Santo y Seña. Al mismo tiempo, Marset afirmó que son varios los procesados que están en la cárcel solo por conocerlo, y que no han cometido delito alguno.

– ANH explica que existe sobredemanda de combustibles a causa de la especulación

El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, volvió a atribuir a la especulación la generación de una sobredemanda de hidrocarburos que obligó a incrementar en 2,5 millones de litros de diésel la oferta diaria. “Estamos distribuyendo 2,5 millones de litros de diésel. Es un volumen considerable para el país porque tenemos una programación diaria de abastecimiento, pero cuando se genera especulación hay una sobredemanda y las estaciones empiezan a agotar su combustible rápido”, explicó. Indicó que la especulación de líquidos empezó con el bloqueo del transporte pesado en la ciudad de Sucre a inicios de la semana pasada, lo que terminó repercutiendo en el resto de Bolivia.

– Asfi aclara al transporte que deben respaldar requerimiento de pagos en dólares de giros por fletes en el exterior

Los pagos en dólares de los giros por los fletes provenientes del exterior deben ser respaldados para que las entidades financieras procedan al pago, como se explicó a los representantes de los diferentes sectores del transporte pesado, aclaró la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi). En reuniones individualizadas con sectores del transporte nacional e internacional, de las cámaras de transporte, de las confederaciones, cooperativas, federaciones y asociadas se dio cuenta en detalle de los requisitos para cobrar los giros por fletes en el exterior, como acordaron el Gobierno y la dirigencia nacional. También se informó que los bancos hicieron el pago de los giros presentados por la Cooperativa de Transporte asociada.

– Arce instruye evaluar y plantear “controles o medidas” para enfrentar la especulación del dólar

Ante el escenario actual de la divisa estadounidense, es necesario examinar lo que sucede y tomar otras medidas desde el Gobierno, por lo que se instruyó a la Autoridad del Sistema Financiero (Asfi) evaluar y plantear “controles o las medidas” necesarias para retornar a la normalidad en la provisión del dólar, informó el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. El presidente Luis Arce instruyó trabajar y plantear respuestas ante este nuevo panorama sobre la divisa estadounidense que se dio tras el golpe fallido del 26 de junio. La entidad de regulación financiera tiene la instrucción, para que “evalúe y plantee medidas concretas, para establecer controles o las medidas que se puedan llevar adelante a fin de retornar a la normalidad”, señaló.

– YPFB perforará tres pozos más para confirmar el volumen de producción de Mayaya-Centro X1

Mayra Campos, gerente de Administración Técnica de Proyectos y Evaluación de YPFB, informó que la perforación de dos pozos delimitadores y un pozo exploratorio en una estructura aledaña permitirá confirmar la capacidad de producción de del Pozo Mayaya Centro-X1 de Investigación Estratigráfica (MYC-X1 IE). “Si este pozo resulta positivo, porque es otra estructura, dará lugar a seguir perforando las demás estructuras y hacer más pozos de desarrollo. Esto abrirá mucho más la frontera exploratoria y, por tanto, las inversiones”, declaró Campos en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol. Campos explicó que, para estos trabajos, YPFB prevé una inversión inicial de 400 millones de dólares en el subandino norte.

– Sector productivo cruceño consume 180 millones de litros de diésel por año, piden garantizar el suministro

Los productores de granos en Santa Cruz consumen 180 millones de litros de diésel por año y piden a las autoridades y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), garantizar la regular provisión del combustible en la campaña de verano, época de mayor demanda. El gerente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, dijo que el abastecimiento es irregular y por eso se pide dar prioridad al agro, porque eso permite dar seguridad alimentaria . “Con eso nuestro sector produce más de cinco millones de toneladas de granos de soya, maíz, trigo, girasol y sorgo que son estratégicos. El año pasado hemos generado excedentes de más de 1.800 millones de dólares”, puntualizó.

– Kamala Harris agradeció a Biden su apoyo y confirmó que quiere ser la candidata demócrata a la presidencia

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, agradeció este domingo el apoyo del presidente Joe Biden para que sea su sustituta en la carrera a la Casa Blanca y afirmó que espera poder ser la elegida candidata del partido para enfrentarse a Donald Trump en noviembre. “Me siento honrado de contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganar esta nominación”, afirmó en una carta publicada una hora después de que Biden anunciara que se retira de la carrera y pidiera el apoyo para Harris. La vicepresidenta afirmó que hará todo lo que esté a su alcance “para unir al Partido Demócrata” y a la nación para “derrotar a Donald Trump”. “Tenemos 107 días hasta el día de las elecciones. Juntos lucharemos. Y juntos ganaremos”, apuntó.