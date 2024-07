Procurador analiza enjuiciar a Evo por acusarlo de pedir $us40 mil a militares implicados en el caso Zúñiga 

Fuente: erbol.com.bo

El Procurador General del Estado, César Siles, informó este viernes que está analizando la posibilidad de procesar penalmente al expresidente Evo Morales por difamación, calumnia e injuria.

Esto se debe a la acusación pública hecha por Morales, en la cual afirmó que Siles habría pedido 40 mil dólares a militares implicados en los hechos del 26 de junio a cambio de su libertad.

“Como persona particular, no como procurador, sino como César Siles, estamos analizando la posibilidad de iniciar acciones legales por semejantes difamaciones, calumnias e injurias en mi contra”, anunció.

El Procurador señaló que el lugar adecuado para hacer una denuncia tan delicada es ante la autoridad correspondiente, con las pruebas correspondientes para que se investigue.

La mañana de este viernes, en conferencia de prensa en El Alto, el expresidente Morales acusó al PGE de pedir 40 mil dólares a 10 militares implicados en el caso Zúñiga para que puedan obtener su libertad.

“La familia de un militar detenido me informó y traté de cruzar información con un juez. Todavía no tengo pruebas. El Procurador del Estado Plurinacional, César Siles, ha sacado 40 mil dólares para liberar a cada soldado detenido. Que se investigue, son más de 10 militares; ha prometido liberarlos, ha sacado 40 mil a cada uno, si no los libera, tiene que devolver. ¿Con qué plata compró otra casa el hijo de David Choquehuanca? Eso ya no sé yo”, declaró el expresidente ante los medios.

Siles subrayó que Morales indicó claramente que no tiene pruebas de la acusación en su contra. Sin embargo, él está en condiciones y con predisposición de presentar la demanda en el momento que corresponda.