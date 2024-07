Productores piden a la Policía identificar a “cabecillas” de los avasallamientos para desbaratar las “mafias”

La Policía de Santa Cruz aprehendió a 28 personas que tomaron predios particulares en Guarayos y hasta retuvieron a tres de sus habitantes.

Lidia Mamani / La Paz

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) pidieron este jueves a la Policía del departamento cruceño a identificar a los “cabecillas y cuello blanco” que organizan y hasta financian los avasallamientos de predios privados, con el fin de desbaratar las “mafias” que operan. La solicitud se hizo luego de que los uniformados del verde olivo presentaron a 28 aprehendidos en la zona de San Pedro, en Guarayos.

Al respecto, el secretario de Fegasacruz, Mauricio Serrate, afirmó que el delito de avasallamiento es un tema serio y que se lo viene repitiendo porque no hay sentencia ejecutoriada, ya que se tiene a personas que pagan para cometer esas ilegalidades de manera frecuente.

“Todas estas personas que han entrado, puede ser que muchas de ellas sean inocentes, que no tienen recursos económicos, por eso les digo ¿dónde están los cabecillas? Tenemos que ir al fondo y como sector le pedimos al comandante de la Policía que queremos ver a aquellos delincuentes de cuello blanco, que organizan los avasallamientos, queremos ver a aquellas personas que financian, que son dueños de los vehículos, de estas armas”, enfatizó tras la presentación de los 28 aprehendidos en las últimas horas.

Insistió y dijo que son a ellos a los que los quieren ver tras las rejas, que se tiene que desbaratar a las mafias y en eso la Policía sabe cómo llegar a ellos. “No voy a hablar en particular, me refiero al cáncer que es el avasallamiento y que se lo ha tomado como una cuestión rutinaria y no debería ser así , al igual que el abigeato, esto tiene que atacarse no identificando a la persona, sino a la actividad delictiva”.

Por su parte, el gerente general de Anapo, Jaime Hernández, destacó el trabajo de la Policía en los predios avasallados en el norte integrado, donde al menos tres fueron tomadas por personas particulares, donde se trasladaron al menos un contingente policial de 500 uniformados, a quienes les pidió desmantelar estos grupos delictivos.

“Estos grupos delictivos causan zozobra no sólo a los productores, sino a los trabajadores, que fueron secuestrados. Hay cabecillas que instigan a estos delitos y son los mismos que hacen diferentes tomas, les decimos cabecillas porque tienen orden de aprehensión, pero siguen cometiendo delitos, son grupos que cuentan con equipos de comunicación, con vehículos, drones, armas, lo que demuestra que están organizados y financiados”, señaló Hernández.

Entretanto, el comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, informó que alrededor de 500 personas habrían entrado a un predio en la zona de San Pedro, en Guarayos y de forma violenta privaron la libertad de tres habitantes del lugar e incluso ocasionaron daños en el inmueble.Tras el arribo de los uniformados se aprehendió a 28 personas y fueron trasladadas a la capital cruceña.

Actualmente, los uniformados permanecen en el lugar para evitar más avasallamientos, ya que se tiene denuncias anteriores en predios colindantes, entre ellos el de Santa Rita.