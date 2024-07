Quién es Doug Emhoff, el hombre que podría asumir un rol inédito en Estados Unidos: primer caballero

El abogado es el actual segundo caballero del país y primer conyugue judío de una vicepresidente, tras haber dejado de lado una carrera de 30 años en Hollywood. Allí comenzó a escribirse su historia de amor adulto y a acompañar a su esposa, Kamala Harris





Segundo caballero Doug Emhoff (Vincent Carchietta-USA TODAY)

El cántico comenzó en la sede de campaña de la vicepresidenta Harris en Wilmington, Delaware, el lunes, mientras se preparaba para iniciar su campaña para la nominación presidencial demócrata.

Mientras Doug Emhoff se acercaba al atril para presentar a su esposa, el personal de Harris gritaba su nombre una y otra vez: el de un hombre que hizo historia como el primer cónyuge masculino de un vicepresidente de Estados Unidos, y que podría volver a hacerlo en noviembre si Harris ganara la presidencia.

Después de casi cuatro años de derribar estereotipos de género centenarios, Emhoff le dijo a la multitud entusiasta que estaba listo para el próximo desafío: “Ahora puedo apoyar a mi esposa, Kamala Harris, en su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos”.

Emhoff, que podría convertirse en el primer primer caballero de los Estados Unidos, dejó de lado su carrera de 30 años como abogado de alto perfil del mundo del espectáculo en Los Ángeles cuando Harris asumió el cargo. Ha hablado con franqueza sobre las dificultades de dejar el trabajo que amaba para apoyar las aspiraciones políticas de Harris, incluso en el evento del lunes, donde rindió homenaje al presidente Biden, de quien Emhoff dijo que “me respaldó personalmente en algunos de mis momentos más difíciles como segundo caballero”.

“Siempre era el presidente quien se me acercaba y me decía: ‘Mira, lo sé, muchacho, eres un gran abogado. Sé que esto debe ser difícil, pero qué mejor manera de dejarlo y apoyar a tu esposa, a quien tanto amas, y a tu país, al que tanto amas’”, dijo un emocionado Emhoff, mientras Biden, que no pudo asistir al evento porque se recupera de covid-19, escuchaba.

El Presidente estadounidense Joe Biden y el segundo caballero Doug Emhoff asisten a una celebración del Mes de la Herencia Judía Americana, en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, en Washington, EE.UU., el 20 de mayo de 2024. REUTERS/Leah Milis

Emhoff, de 59 años, nació en Brooklyn y se crió en Matawan, Nueva Jersey, antes de mudarse con sus padres y dos hermanos a la zona de Los Ángeles en su adolescencia. Asistió a la universidad y a la facultad de derecho en California y luego construyó una exitosa práctica de litigios en el mundo del espectáculo, que fusionó con un gran bufete de abogados, Venable.

Un ex colega, Alex Weingarten, describió a Emhoff en 2021 como alguien que se especializaba en formar equipos. En los casos, los dos socios asumían los roles de policía bueno y policía malo: Emhoff siempre era el policía bueno, dijo Weingarten a The Washington Post.

Emhoff luego se convirtió en socio de DLA Piper, pero se fue en 2020 para evitar posibles conflictos de intereses entre la cartera de lobby de esa firma y la carrera política de Harris.

La historia de Harris y Emhoff es la de un amor en la edad adulta, escrito literalmente en Hollywood. La amiga íntima de Harris, Chrisette Hudlin, los presentó en 2013 después de conocer a Emhoff en una reunión de negocios.

Emhoff se presentó a Harris en parte a través de un largo mensaje de voz, que le preocupaba que fuera “desastroso”, escribió la vicepresidenta en sus memorias. Pero Harris, que entonces vivía en San Francisco y trabajaba como fiscal general de California, quedó encantada y voló a Los Ángeles para su primera cita.

La vicepresidenta Kamala Harris y el segundo caballero Doug Emhoff durante un discurso en la sede de su campaña en Wilmington, Delaware, el lunes 22 de julio de 2024. (Erin Schaff/The New York Times via AP, Pool)

A la mañana siguiente, Emhoff compartió su disponibilidad para otra cita y escribió en un correo electrónico que era “demasiado mayor para jugar o esconder la pelota. Me gustas mucho y quiero ver si podemos hacer que esto funcione”, dijo.

En una entrevista reciente le dijo a CBS: “Fue amor a primera vista y hemos estado juntos desde entonces”.

Se casaron en 2014 en una pequeña ceremonia en Santa Bárbara en la que se rompió un vaso de cristal en honor a los orígenes judíos de Emhoff y en la que él lució una guirnalda de flores para celebrar la herencia india de Harris. Los hijos de su primer matrimonio, Cole y Ella, llaman a la vicepresidenta “Momala”, y Harris ha forjado una amistad con la primera esposa de Emhoff, la productora cinematográfica Kerstin Emhoff, quien expresa abiertamente su apoyo al vicepresidente en línea.

La relación entre Emhoff y Harris finalmente lo llevaría al papel sin precedentes de primer segundo caballero de la nación y primer cónyuge judío de un vicepresidente.

Durante los últimos tres años y medio, Emhoff ha desempeñado un papel multifacético. Ha visitado clínicas de vacunación contra el coronavirus, ha trabajado para ampliar el acceso a los servicios de asistencia jurídica, ha abogado por la igualdad de género y se ha convertido en una voz destacada en los esfuerzos de la Casa Blanca para combatir el antisemitismo, incluso haciendo un viaje a Auschwitz-Birkenau en 2023 para conmemorar el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. También ha abrazado su herencia judía celebrando la Pascua en la Casa Blanca.

El segundo caballero Doug Emhoff enciende el Shamash durante una recepción de Hanukkah con el presidente Joe Biden en el Salón este de la Casa Blanca en Washington, EE.UU., el lunes 11 de diciembre de 2023. Jacquelyn Martin/Pool vía REUTERS

Después del ataque de Hamas del 7 de octubre en Israel, le dijo al Los Angeles Times que, a pesar de sentir “un dolor absoluto y conmoción… seguiré haciendo lo que estoy haciendo: centrarme en luchar contra el odio, el antisemitismo y la islamofobia”.

Emhoff también enseña en la Facultad de Derecho de Georgetown, que lo describió como “uno de los principales litigantes en materia de propiedad intelectual y comercio del país”. Asumió el cargo después de dejar su puesto en DLA Piper.

Y si bien ha hablado de las dificultades que esto conlleva, le dijo a Glamour en 2020 que “me siento honrado de haberlo dejado todo en suspenso: mi carrera, mi vida familiar, todo” para ayudar a la campaña de Biden-Harris.

En su biografía en la Casa Blanca, se cita a Emhoff diciendo que espera “inspirar a la próxima generación de cónyuges comprensivos”.

“Soy el primer hombre en asumir este papel”, dijo, “pero definitivamente no quiero ser el último”.

