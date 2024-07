Relatos y cuentos del Estado Plurinacional

“Esto es lo que cuenta la historia, pero siempre hay más de una historia”. Pukymon.

Salmos, Capítulos y Versículos Bíblicos y Masistas:

Mateo 24. 29. “Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas”.

Qananchiri 28. 28. Si no dan apoyo al hermano Evo: “Va a haber llanto y el sol se va a esconder, la luna se va a escapar y todo va a ser tristeza para nosotros, no se olviden”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Qanachiri 28.56: “Papá, mamá, no lo abandones al Presidente Evo, no lo dejes solo. No lo abandonen, el Presidente Evo si tiene apoyo, construye colegios, si no tiene apoyo regresarán los gringos, regresarán los vendepatrias, regresarán los asesinos y a las wawas les van a quitar todo y no va a haber destino”. Qananchiri.

Etimologia: “Qananchiri, el que ilumina”. “Lucifer, portador de la luz”. Ambos nombres, mismollata.

A Luci, lo pueden ver en la Serie de Netflix.

Choquehuanca 3.14.28: “Escuche por ahí que el Licenciado, sin ser mancebo, estaba amancebado con el Mallku y que éste luego de ser penetrado por un aimara, ya no se percibió q’ara y para celebrarlo desarrolló una dura estrategia de odio contra el pueblo boliviano mestizo”. Piedras duras hay por montones.

NOTICIAS VARIAS DEL ESTADO PLURINACIONAL, QUE NO SON CIERTAS, SALVO QUE SEAN CIERTAS.

En Bolivia arrestaron a un Comediante, por interpretar a un Policía en un Programa de televisión. Se podría asimismo arrestar a un Cocalero y a un Cajero por interpretar a un Presidente en un Programa de gobierno.

Los policías que aprendieron al Comediante informaron que al actor se le acusa por el delito de usurpación de funciones, en este otro caso también se aplicaría el mismo criterio.

Confianza ni en la camisa, ni en el poncho. El año 2017 decía Choquehuanca: “Yo estoy para apoyarlo al hermano Evo. Y lo voy a apoyar hasta el final en las buenas y en las malas, estoy para apoyarlo a él. La relación es de hermano, aunque seguramente mucha gente quiere dañar esa relación”. Todo cambia, en el Proceso de cambio.

Para ganar es poniendo: Se están preparando las elecciones para el próximo año 2025 y dicen que se lo hará contratando los servicios de Smartmatic, una Multinacional establecida en Venezuela, que ha sido el proveedor de la Plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones en Venezuela desde el año 2004, incluyendo la elección para la Asamblea Constituyente y que también provee sus servicios en Latinoamérica. Ellos con su tecnología ponen los votos donde quieras y para quien tú quieras. Eso sí, es pagando.

Los negocios del litio siguen siendo un cuento masista, que comenzó en 2008, un cuento en el que se ha mal invertido 780 millones de dólares y aumentan cada día.

La producción de oro es un cuento chino de misterio y con empresas chinas disfrazadas de Cooperativas, que han decidido extraerlo sin pagar impuestos y en compensación echar mercurio en los ríos.

Los contrabandistas de gasolina y diésel subvencionado lo llevan hacia los países fronterizos como Perú. Es un gran negocio, compran barato y venden caro.

Pregunta el Evo: “Si no chaqueamos, ¿de qué vamos a vivir?”

De la coca: Según un estudio del CEDLA, sólo la producción de droga dentro del territorio nacional mueve, a precios de mercado interno, más de 2.880 millones de dólares. Otras fuentes locales indican que con el tráfico internacional y a precios de los mercados externos, esto se multiplica por tres y algo MAS.

Un Wuawamikhuy, fue acusado de embarazar a la hija, menor de edad, de una Ministra. Luego, para evadir la prensa, la menor, fue enviada a Cuba para que allí dé a luz. Tuvo problemas, pues en Cuba no siempre hay luz, pues la bloquea el Imperio.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com