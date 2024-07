Saldo comercial se recupera y a mayo registra superávit de $us 68 millones, según el INE  

En las exportaciones tradicionales, se observa un repunte de las ventas externas de zinc, y en los no tradicionales, repunta la soya .

Lidia Mamani / La Paz

A pesar de un contexto internacional desfavorable y efectos climatológicos adversos, se observa una tendencia a la recuperación en el saldo de la balanza comercial, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). A mayo registró un superávit de 68 millones de dólares, impulsado por la soya, el zinc y otros productos.

“A mayo hemos registrado un saldo comercial positivo de 68 millones de dólares, cifra que ya la habíamos previsto el mes pasado, cuando denotamos que,producto del retraso del calendario agrícola, íbamos a tener casi con toda seguridad un mejor desempeño del sector externo y evidentemente ya estamos mostrando algunos signos claros de recuperación en lo que es el desempeño del sector externo”, afirmó este viernes el director general del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia.

De acuerdo con el detalle, el saldo comercial de Bolivia en mayo de 2024 registró un superávit de $us 68 millones, explicado principalmente por la recuperación de las exportaciones no tradicionales, donde los derivados de soya aumentaron en $us 24,3 millones.

En el caso de las exportaciones tradicionales, se observa un repunte de las ventas externas de zinc que, en comparación al mes de abril, aumentaron en $us 42,3 millones.

Arandia señaló que este resultado se origina en un crecimiento del 5% en las exportaciones no tradicionales, donde, como bien se señala, destaca el comportamiento de la soya y sus derivados.

“Es importante destacar también el buen comportamiento del sector cárnico que posiciona a Bolivia como uno de los principales exportadores de carne bovina a escala mundial. Las exportaciones tradicionales repuntan sobre todo por el buen desempeño del sector minero, que registra un incremento en las exportaciones de zinc”, atribuyó.

En tanto, las importaciones llegaron a $us 739,3 millones en mayo de 2024, cifra que, según Arandia, se mantiene relativamente estable a lo largo de toda la gestión.