Salvatierra admite que requerirá de acuerdos en la ALP para no suspender primarias

Adriana Salvatierra afín a Evo Morales admitió que el ala evista del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional necesitará buscar consensos y concretar acuerdos para evitar que se suspenda las primarias, como resolvieron en la reunión multipartidaria que organizó el Tribunal Supremo Electoral.

eju.tv / Video: Unitel

Yola Layme

“Todo pasa por un debate que deberá gestarse en la Asamblea Legislativa, este debate seguramente implicará discusiones, acuerdos, consensos. Nosotros hemos manifestado las diferencias políticas que son democráticas ¿De qué otra forma plantea el TSE que se resuelvan las diferencias políticas del MAS sino es de manera democrática?”, dijo Salvatierra en entrevista en la Red Unitel.

La tarde del miércoles, el TSE y líderes políticos acordaron suspender las elecciones primarias para dar prioridad a las elecciones judiciales. El expresidente Evo Morales se negó a firmar el acuerdo y condicionó su apoyo a la implementación de los puntos pactados, lo que dejó el pacto en veremos.

En criterio de Salvatierra, que se realice o no las primarias “no afecta a Evo Morales” porque el objetivo fundamental de las primarias es fortalecer a los partidos políticos y que estos dejen de ser partidos “de alquiler” y por ello en 2018 los actores políticos como Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga y otros respaldaron la Ley de Organizaciones Políticas.

“Desde el 2018 a la actualidad han pasado seis años y los partidos políticos atreves de sus líderes que no tienen partidos prefieren seguir utilizando las siglas en una forma de alquiler para cada proceso electoral y eso no favorece el sistema democrático, el sistema de partidos. No afecta a Evo Morales afecta a los ciudadanos que requieren certidumbre para salir de esta crisis económica, de esta crisis institucional antidemocrática de este país”, expresó Salvatierra.

No obstante, dijo que en la reunión pendiente con el TSE insistirán que no se suspenda la realización de las primarias para las elecciones de 2015.