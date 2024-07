Santa Cruz: Observan obras inconclusas en la capital cruceña por falta de pagos

El concejal Juan Carlos Medrano, cuestionó la gestión actual en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra ya que existen obras inconclusas que solo perjudican a la ciudad, ejemplo de ello es el viaducto del Plan Tres Mil, proyecto en el que hasta los vecinos alegan que hace un tiempo está abandonado. Asimismo, el concejal señaló que la comuna cruceña “está quebrada” ya que tampoco se le paga sueldos a los funcionarios públicos.

Fuente: https://elmundo.com.bo

“Estamos a mediados de mes y ni siquiera ha pagado los sueldos a funcionarios de la Alcaldía municipal. Está dejando una vez más a la Alcaldía quebrada, tal cual la dejó la anterior vez que fue alcalde municipal”, dijo.

Además, señaló que las obras en la ciudad no concluyen por falta de pagos y la “falta de interés” de las empresas se debe a que no quieren correr el riesgo de que no se les pague.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por su parte, el concejal de UCS, Denny Guzmán, manifestó a Red Gigavisión, que los concejales opositores solo critican la gestión del alcalde, al estar dolidos porque han perdido las elecciones, así también señaló que hay dinero para pagar las obras pese a que la exalcaldesa Angélica Sosa “dejó la Alcaldía en bancarrota”.