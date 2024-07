Santa Cruz: ¡Recuperan auto robado por falso taxista! Pareja lo encontró tras 10 días de búsqueda

El motorizado fue encontrado abandonado y se descubrió que ya tenía papeles falsos para ser vendido.

Fuente: Red Uno

Una pareja vivió momentos de zozobra tras el robo de su vehículo a manos de un hombre que se ofreció a trabajar como taxista. Sin embargo, tras 10 días de intensa búsqueda, lograron recuperar su motorizado que estaba por ser vendido con papeles falsos.

El hecho ocurrió hace 10 días, cuando los propietarios del vehículo, entregó su motorizado a un hombre que se presentó como taxista. Sin embargo, el sujeto desapareció con el auto, dejando a la familia desesperada.

La familia no se rindió, e inició una búsqueda incansable por su vehículo. Recorrieron las calles, publicaron avisos en redes sociales y acudieron a las autoridades para presentar la denuncia correspondiente, sin embargo, estos últimos no quisieron tomarla argumentando que no se trataba de un robo.

Finalmente, la perseverancia de la familia tuvo su recompensa. Recibieron un mensaje de texto indicando que su vehículo se encontraba en la urbanización El Trapiche. De inmediato, se dirigieron al lugar y, para su grata sorpresa, encontraron su motorizado.

«Nos enviaron un mensaje de texto diciendo que ahí estaba nuestro vehículo. Llegamos al lugar (barrio Trapiche) y lo encontramos», declaró Yanine Mendoza, la propietaria del vehículo. Según su testimonio, el auto fue abandonado por dos personas que, al verse descubiertas, escaparon en otro motorizado, pero fueron perseguidos por los dueños del auto robado.

Los sospechosos fueron liberados, pero no sin antes revelar que estos habían sido enviados a dejar el vehículo para su posterior venta.

Un dato preocupante surgió en la investigación: Marko Enrique Zelaya Filipovic, el falso taxista que desapareció con el vehículo, es hijo de Marcos Andrés Zelaya Villa, principal sospechoso del secuestro del empresario brasileño Marcos Ferreira Paz, ocurrido el pasado 28 de junio. Hasta el momento, este último individuo se encuentra prófugo.